Με βρετανικό χιούμορ και αναφορές στην κοινή ιστορία, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ επιδίωξε να ενισχύσει τις σχέσεις ΗΠΑ–Βρετανίας κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, κάνοντας παράλληλα αιχμηρά σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ και το παρελθόν των δύο χωρών, προκαλώντας γέλια σε επίσημες εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου που παρέθεσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ προς τιμήν του ίδιου και της Καμίλα, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δεν παρέλειψε να κάνει χιουμοριστικές αναφορές.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στον Λευκό Οίκο, σχολίασε: «Με την ευκαιρία αυτή, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω τις αναπροσαρμογές στην ανατολική πτέρυγα, κύριε πρόεδρε».

Η αναφορά αφορούσε την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας για την κατασκευή νέας αίθουσας δεξιώσεων.

Ο Βρετανός μονάρχης προκάλεσε νέο κύμα γέλιου όταν αναφέρθηκε στην ιστορική πυρπόληση του Λευκού Οίκου από βρετανικά στρατεύματα το 1814, κατά τον Πόλεμο του 1812.

«Λυπάμαι να πω ότι εμείς οι Βρετανοί κάναμε τη δική μας μικρή προσπάθεια αναδιαμόρφωσης ακινήτων στον Λευκό Οίκο το 1814», είπε χαρακτηριστικά.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε κατά την πρόποσή του στις βρετανικές και γαλλικές ρίζες πολλών τοπωνυμίων στις ΗΠΑ λόγω της εγκατάστασης κάποτε αποίκων των δύο μεγάλων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών δυνάμεων.

«Πρόσφατα δηλώσατε κύριε πρόεδρε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι χωρίς εμάς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε προκαλώντας τα γέλια των συνδαιτημόνων.

“You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French” pic.twitter.com/9EyxNMLxCR — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

Ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο με χιουμοριστικές αιχμές

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ μίλησε επίσης ενώπιον των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι «πιο σημαντική από ποτέ».

Αναφέρθηκε στον Όσκαρ Ουάιλντ λέγοντας: «Όπως είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ, έχουμε πλέον σχεδόν τα πάντα κοινά με την Αμερική, εκτός φυσικά από τη γλώσσα».

Επικαλέστηκε επίσης τον Κάρολο Ντίκενς, σημειώνοντας: «Πρόκειται για μια πόλη που συμβολίζει μια περίοδο της κοινής μας ιστορίας, ή όπως θα έλεγε ο Κάρολος Ντίκενς, μια “Ιστορία δύο Γεωργίων”: του πρώτου προέδρου, Τζορτζ Ουάσιγκτον, και του προ-προ-προ-προ-προπάππου μου, βασιλιά Γεωργίου Γ΄».

Ο βασιλιάς συνέχισε με χιούμορ: «Ο βασιλιάς Γεώργιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Αμερική και σας διαβεβαιώνω ότι δεν βρίσκομαι εδώ ως μέρος κάποιας ύπουλης αντεπίθεσης».

'I am not here as part of some cunning rearguard action' — King Charles to laughs during address to Congress

Αναφερόμενος στην Αμερικανική Επανάσταση, είπε: «Οι ιδρυτές πατέρες ήταν τολμηροί και ευφάνταστοι επαναστάτες με σκοπό».

Και πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια: «Πριν από 250 χρόνια — ή, όπως λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις τις προάλλες — κήρυξαν την ανεξαρτησία».

'250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day…'

Ολοκληρώνοντας τις χιουμοριστικές αναφορές, ο βασιλιάς μίλησε για το βρετανικό τελετουργικό κατά το άνοιγμα του Κοινοβουλίου, όπου ένας βουλευτής παραμένει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ως «όμηρος».

«Σήμερα φροντίζουμε τον φιλοξενούμενο τόσο καλά που συχνά δεν θέλει να φύγει. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αν υπάρχουν εθελοντές για αυτόν τον ρόλο εδώ σήμερα…;» είπε.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των διατλαντικών σχέσεων, με τον βασιλιά να υιοθετεί έναν πιο προσωπικό και άμεσο τόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που Βρετανός μονάρχης τιμήθηκε με επίσημο δείπνο στις ΗΠΑ ήταν το 2007, όταν ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους υποδέχθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

