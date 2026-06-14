Χειροπέδες στον αδελφό του 44χρονου επιχειρηματία από τη Λάρνακα, που θεωρείται ύποπτος για απόσπαση χιλιάδων ευρώ από επιχειρηματία, φόρεσε η Αστυνομία το απόγευμα της Κυριακής στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Ο 49χρονος συλληφθείς θεωρείται ύποπτος για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση, για την οποία τελούν υπό κράτηση δεύτερος επιχειρηματίας 42 χρόνων από τη Λευκωσία, 49χρονος υπόδικος και 45χρονη.

Οι τέσσερις είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη έπειτα από την καταγγελία 77χρονου, ότι σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ 2021 και 2024, του απέσπασαν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο παραπονούμενος έκανε την καταγγελία τον περασμένο Μάρτιο και ισχυρίστηκε πως όλα ξεκίνησαν το 2021 όταν μαζί με τον γαμπρό του πώλησαν δύο ακίνητα €3 εκατ. σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία. Σημειώνεται πως ο 42χρονος απασχόλησε ξανά τις Αρχές σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων.

Στην υπόθεση, σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου, ενεπλάκη και ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση για επηρεασμό μάρτυρα για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, ο επιχειρηματίας φέρεται να παρουσίασε πρόσωπο στον ηλικιωμένο και να ισχυρίστηκε πως είχε ήδη συμφωνήσει στην πώληση των δύο πιο πάνω ακινήτων, με άλλο αγοραστή, για €8.5 εκατ. και ότι απέμενε κέρδος €250.000 που θα λάμβανε ως προμήθεια. Ο παραπονούμενος ανέφερε πως γνώριζε το προφίλ του 44χρονου και πως ενέχετο σε εγκληματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό, όπως είπε, θεώρησε πως θα τον προστατεύσει και έδωσε στο άγνωστο πρόσωπο το ποσό των €40.000.

Ο παραπονούμενος ανέφερε πως γνώρισε στη συνέχεια και τον 49χρονο υπόδικο, ο οποίος κατηγορείται για την ρίψη πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς και για τους βασανισμούς προσώπων σε παράνομο καζίνο στην Πύλα. Το 2022 ο επιχειρηματίας της Λάρνακάς και ο υπόδικος φέρονται να τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν, όπως κατήγγειλε, το ποσό των €25.000 και έπειτα άλλες €24.000.

Δύο χρόνια προηγουμένως (2020) φέρεται να ξεκίνησαν και οι επαφές του συνταξιούχου με την 45χρονη, η οποία του είπε, όπως ισχυρίστηκε, πως ήθελε να φύγει μαζί του στην Ελλάδα. Στην πορεία με τη βοήθεια του υπόδικου, σύμφωνα με την καταγγελία, έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον 77χρονο, που ξεπερνούν τις €150.000.

Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία μέχρι τον Ιούνιο του 2022 έδωσε στον 77χρονο €758.000. Στην πορεία ο επιχειρηματίας ήθελε ν’ αλλάξει τη συμφωνία και όλοι οι υπόλοιποι ύποπτοι φέρονται να πίεζαν τον 77χρονο να τη δεχθεί και να τον ανάγκασαν να υπογράψει.