Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας οι 2 επιχειρηματίες 44 χρόνων από τη Λάρνακα και 42 χρόνων από τη Λευκωσία, ο 49χρονος υπόδικος για τους πυροβολισμούς της 17ης Ιανουαρίου και η 45χρονη που συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για απειλές, εκβιασμούς και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, έπειτα από καταγγελία ηλικιωμένου.

Κατά την είσοδο του στην αίθουσα ο 49χρονος υπόδικος άρχισε να φωνάζει ισχυριζόμενος πως είναι όλα στημένα. “Καταστράφηκε η οικογένειά μου, εν ούλλα στημένα. Κανεί αδικίες” φώναζε, μεταξύ άλλων, στην αίθουσα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο η καταγγελία έγινε στις 05/03/2026 από τον παραπονούμενο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, την 01/12/2021 ο παραπονούμενος, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα σε εταιρία στην Πύλα, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία. Με την υπογραφή των συμβολαίων έκαστος των πωλητών έλαβε €250.000.

Ένα μήνα αργότερα ο δεύτερος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα μαζί με τον παραπονούμενο είχαν συνάντηση. Ο ύποπτος φέρεται να του παρουσίασε ένα άγνωστο πρόσωπο και να ισχυρίστηκε πως είχε ήδη συμφωνήσει την πώληση των δύο πιο πάνω ακινήτων, με άλλο αγοραστή, για €8.500.000 και ότι απέμενε κέρδος €250.000 που θα λάμβανε ως προμήθεια.

Ο παραπονούμενος, όπως υποστήριξε, ανησύχησε από τη συμπεριφορά του άγνωστου προσώπου, επειδή γνώριζε ότι ο ύποπτος επιχειρηματίας ήταν άτομο με επιρροές σε πρόσωπα που απασχολούν την Αστυνομία. Στην πορεία ο παραπονούμενος, πείσθηκε, λόγω φόβου, όπως υποστήριξε, και έδωσε στο άγνωστο πρόσωπο το ποσό των €40.000 σε μετρητά

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο ο παραπονούμενος γνώρισε στη συνέχεια τον υπόδικο.

Κατά το έτος 2022 οι δύο από τους υπόπτους φέρονται να έπεισαν τον παραπονούμενο να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λάρνακα και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν το ποσό των €25.000 σε μετρητά. Στη συνέχεια, φέρονται να του απέσπασαν αλλά €24.000.

Ο παραπονούμενος περί το έτος 2020 γνώρισε τη 45χρονη η οποία φέρεται να του είπε πως ήθελε να φύγει μαζί του στην Ελλάδα. Ο επιχειρηματίας από τη Λάρνακα μαζί με τον υπόδικο κατά το έτος 2022, σύμφωνα με την καταγγελία, πληροφορήθηκαν για τη σχέση του παραπονούμενου με την ύποπτη και φέρονται να είπαν στον παραπονούμενο πως θα διευθετήσουν να έχει ερωτική σχέση μαζί της.

Στην πορεία ο υπόδικος φέρεται να απέσπασε 22.000 ευρώ από τον παραπονούμενο δήθεν για το παιδί της ύποπτης που ήταν άρρωστο. Σε δεύτερη περίπτωση, η 3η ύποπτη μαζί με τον υπόδικο φέρονται να ζήτησαν ακόμα €22.000 δήθεν για να φύγουν μαζί στην Ελλάδα. Ακολούθως, φέρονται να του απέσπασαν κι άλλα χρηματικά ποσά με απειλές. Συγκεκριμένα σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων φέρονται να του απέσπασαν από τον παραπονούμενο περίπου €100.000.

Την τελευταία φορά που ο υπόδικος φέρεται να του ζητήσει να δώσει στην ύποπτη το χρηματικό ποσό των €5000 αυτός αρνήθηκε. Μια εβδομάδα μετά, άγνωστο πρόσωπο φέρεται να έριξε ένα πυροβολισμό έξω από την οικία του. Την επόμενη ημέρα εντόπισε μια σφαίρα έξω από το σπίτι του την οποία παρέδωσε στην Αστυνομία.

Εν τω μεταξύ ο παραπονούμενος σύμφωνα με ανεξάρτητη μαρτυρία, μέχρι τον Ιούνιο του 2022 έλαβε από τον επιχειρηματία από τη Λευκωσία το συνολικό ποσό των €758.000. Στην πορεία ο επιχειρηματίας ήθελε να αλλάξει τη συμφωνία και όλοι οι υπόλοιποι ύποπτοι να τον πίεζαν να τη δεχθείς και να τον ανάγκασαν να υπογράψει.

Ο επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, μάλιστα, φέρεται να του έδωσε επιταγές τις οποίες κράτησε στο γραφείο του ο επιχειρηματίας από τη Λάρνακα.

Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη αφού κάποιοι εκ των συνηγόρων των υπόπτων έφεραν ένσταση στην κράτηση τους.