Βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν «πόλεμο» δήλωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στο πλαίσιο της υπογραφής εκτελεστικού διατάγματος σχετικά με τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις στο Οβάλ Γραφείο.

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι το Ιράν «πεθαίνει για συμφωνία».«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία. Μπορώ μόνο να σας πω αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχουν κλείσει περίπου 82%. Τα εργοστάσια κατασκευής πυραύλων τους έχουν κλείσει σχεδόν 90%» σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν «μόλις τελειώσει ο πόλεμος», ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον καγκελάριο Μερτς λέγοντας ότι «κάνει απαράδεκτη δουλειά». «Η Γερμανία — κάνει πολύ κακή δουλειά. Αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μετανάστευση, αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, αντιμετωπίζει προβλήματα κάθε είδους, και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία».

Ερωτηθείς για τη δήλωση του προέδρου της FIFA λέει ότι το Ιράν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο Τραμπ απάντησε «αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει… Ας τους αφήσουμε να παίξουν… Τζιάνι Ινφαντίνο—αυτός είναι σπουδαίος τύπος».

«Πιθανόν να εξετάσω την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία… όχι μόνο από τη Γερμανία. Γιατί όχι;» δήλωσε. «Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου, ενώ η Ισπανία ήταν απαράδεκτη — απολύτως απαράδεκτη».

«Η Μαρία (η Βενεζουελανή ακτιβίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο) μού έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης γιατί είπε ότι δεν το άξιζε».

