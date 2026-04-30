Αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγωγής αλλοδαπού προσώπου το ΤΑΕ Λάρνακας, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με το φερόμενο θύμα απαγωγής και διαπιστώθηκε ότι είναι ελεύθερος και δεν απήχθη από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λάρνακας, ο 22χρονος έπεσε θύμα επίθεσης από ομοεθνείς του, συμπεριλαμβανομένου ενός προσώπου εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διευκρινίζει ότι έγινε προσπάθεια για να παρουσιαστεί στην αστυνομία αυτοβούλως, είτε η αστυνομία να συνδράμει για τη μεταφορά του σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό, πλην όμως δεν θέλει να συνεργαστεί καθότι διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και θέλει να αποφύγει πιθανή σύλληψη.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας για εντοπισμό τόσο των δραστών όσο και του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι ο Anukul, ηλικίας 22 ετών, από Ινδία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής του στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, στη Λάρνακα, ενώ σύμφωνα με υπό διερεύνηση στοιχεία, φέρεται να είναι θύμα απαγωγής, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 28 και 29/04/2026, στην επαρχία Λάρνακας.