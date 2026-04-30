Ο Anukul, ηλικίας 22 ετών, από Ινδία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής του στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, στη Λάρνακα, ενώ σύμφωνα με υπό διερεύνηση στοιχεία, φέρεται να είναι θύμα απαγωγής, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 28 και 29/04/2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στα τηλέφωνα 24-804060 ή και 24-804096 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.