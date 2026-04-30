Το ΕΛΑΜ συμφωνεί με τη θέση του μέχρι χθες υποψηφίου του για τα θέματα ομοφιλοφύλων, ωστόσο διαφωνεί με τον τρόπο που στράφηκε εναντίον της Ιεράς Συνόδου, διευκρίνισε σήμερα ο Χρίστος Χρίστου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ ξεκαθάρισε ότι η διαγραφή του Κυριάκου Σάββα από το ψηφοδέλτιο της Πάφου έγινε για λόγους κομματικής πειθαρχίας. Θεωρήθηκε ότι αφού είναι εκλελεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το ΕΛΑΜ, δεν θα έπρεπε να εκφράζεται με τρόπο που να εκθέτει το κόμμα.

Επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και το κόμμα του ενοχλήθηκαν από τη δράση του Κυριάκου Σάββα υπέρ του εν αργία μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, αφού πρωτοστατούσε και σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

«Κανένας δεν ζήτησε από τον κ. Σάββα να αλλάξει την άποψη του. Του ζητήθηκε να περιορίσει τις ενέργειες του, οι οποίες στρέφονταν εναντίον του συνόλου και ο ίδιος αποφάσισε να ενεργήσει διαφορετικά», υπογράμμισε ο Χρίστος Χρίστου.

Το μήνυμα που στέλνει το ΕΛΑΜ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, είναι πως είναι μια οργανωμένη κατάσταση, η οποία έχει ένα σχέδιο, μια στρατηγική και ένα όραμα για την χώρα. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες και ότι το κόμμα δεν έχει σκοπό να παρεκτραπεί από την πορεία του.

Ο Χρίστος Χρίστου επισήμανε επίσης ότι τους προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι προς υπεράσπιση του κ. Σάββα τοποθετήθηκαν άνθρωποι από άλλους κομματικούς χώρους, »οι οποίοι υιοθετούν τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα στη Βουλή» και έχουν ψηφίσει νομοθεσίες υπέρ τους.