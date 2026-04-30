Ολοκληρώθηκε ενώπιον της ανακρίτριας η απολογία του 89χρονου που άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα σε κτήρια του ΕΦΚΑ και του Εφετείου, τραυματίζοντας συνολικά πέντε ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα παραμείνει κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο κατηγορούμενος πλην της κατηγορίας της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, δήλωσε ότι αρνείται και την κατηγορία της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

Κατά την τρίωρη παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο, ο υπερήλικας επανέλαβε όσα έχει πει στους αστυνομικούς για την επίθεση με καραμπίνα, επιμένοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει «ντόρο».

Ο κατηγορούμενος είπε πολλές φορές στη δικαστική λειτουργό ότι: «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας» επαναλάμβανε διαρκώς σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τα στοιχεία της δικογραφίας όσο και το αίτημα για ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

