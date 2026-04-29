Ποινική δίωξη για τρία κακουργηματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε κατά του 89χρονου που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφείο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως.

Ειδικότερα βαρύνεται με τις κακουργηματικές κατηγορίες για

*Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

*Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

*Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Επίσης κατηγορείται για



*Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

*Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

*Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

*Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

*Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

*Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Ο 89χρονος θα παραπεμφθεί σε ανακριτή, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, πριν δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορός του είπε πως ο 89χρονος έκανε λόγο για «απελπισία και αγανάκτηση» που όπλισε το χέρι του.

ertnews.gr