Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τελικά κατά τη σημερινή του συνεδρία την επιλογή του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού για τον νέο CEO της CYTA.

Όπως είχε καταγραφεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, ο νέος Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της CYTA είναι ο πρώην (πλέον) Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης, Γιώργος Μετζάκης.

Ο κ. Μετζάκης επιλέγηκε μέσα από κατάλογο πέντε προσώπων, ο οποίος είχε τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από εξωτερικό συνεργάτη, ενώ το τελευταίο διάστημα, μετά την αποχώρηση του Ανδρέου Νεοκλέους, ο ίδιος μαζί με τον Νίκο Στυλιανού, Ανώτερο Διευθυντή Επιχειρησιακής Διαχείρισης, εκτελούσαν καθήκοντα CEO του Οργανισμού.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η δημοσιοποίηση της απόφασης του Υπουργικού στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.