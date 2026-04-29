Μέσα Ιουνίου αναμένεται να αρχίσει η ακρόαση των αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σχετικά με πέντε νόμους για τις εκποιήσεις ακινήτων.

Οι νόμοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Απριλίου 2026 και αφορούν τροποποιήσεις στο πλαίσιο των εκποιήσεων και των δανειακών εξασφαλίσεων.

Κατά τη διαδικασία της Τετάρτης, η Βουλή ζήτησε χρόνο για την καταχώρηση ένστασης, αίτημα που έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία και στις δύο πλευρές για την υποβολή γραπτών αγορεύσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα δικόγραφα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός περίπου δέκα εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, οπότε θα ανακοινωθεί και η ακριβής ημερομηνία ακρόασης μέσω της ιστοσελίδας του Ανωτάτου.

Οι αναφορές του Προέδρου βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εντοπίζει, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, «έκδηλα αντισυνταγματικές πρόνοιες» και καταστρατήγηση βασικών άρθρων του Συντάγματος.

Στη γνωμάτευση γίνεται επίσης λόγος για νομική ασάφεια και πιθανές αρνητικές συνέπειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι πέντε νόμοι που παραπέμφθηκαν στο Ανώτατο προβλέπουν, μεταξύ άλλων, περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών ώστε να μην υπερβαίνει το αρχικό ποσό δανείου σε περίπτωση εκποίησης ή ανάκτησης ενυπόθηκου ακινήτου.

Περιλαμβάνουν επίσης υποχρέωση του ενυπόθηκου δανειστή να εξαντλήσει όλα τα μέσα εναντίον του πρωτοφειλέτη πριν στραφεί κατά των εγγυητών, καθώς και διαγραφή του υπολοίπου οφειλής μετά την εκποίηση, εάν τα έσοδα δεν καλύπτουν το σύνολο του δανείου και των τόκων.

Στις νομοθεσίες περιλαμβάνεται ακόμη αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας αξίας έως €350.000 μέχρι το τέλος του έτους.