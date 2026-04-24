Να καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο νομικά και συνταγματικά ορθές τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, τις οποίες ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχείρησαν χθες τα κόμματα κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής.

Έγιναν αποδεκτές τέσσερις αναπομπές και μία απορρίφθηκε. Συγκεκριμένα, δύο από αυτές έγιναν αποδεκτές αφού προηγουμένως διαφοροποιήθηκαν κάποιες πρόνοιες, ενώ μερικώς αποδεκτές έγιναν άλλες δύο αναπομπές, καθώς έγιναν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις.

Χθες, μέσα σε 45 λεπτά, στο πλαίσιο της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατέστη εφικτό να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις για την πλειοψηφία των νομοθετημάτων. Τουλάχιστον για τρεις νομοθεσίες οι αλλαγές βασίστηκαν στις εισηγήσεις που περιλαμβάνονταν στις αναπομπές, ώστε να υπογραφούν οι νόμοι από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Μετά τη χθεσινή απόφαση του Κοινοβουλίου και εάν δώσει το πράσινο φως η Προεδρία, θα ισχύουν τα εξής:

∙ Σε σχέση με την πρόταση νόμου των Οικολόγων, που τροποποιεί τον νόμο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών), η αξία της κύριας κατοικίας αυξάνεται στις €400 χιλ. από €350 χιλ. που ήταν πριν από την ψήφιση του νόμου. Επίσης, αίρονται οι στρεβλώσεις που δημιουργούν τεχνητά εμπόδια σε αφερέγγυα άτομα, τα οποία θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πλαίσιο αφερεγγυότητας.

∙ Η δεύτερη ρύθμιση αφορά την πρόταση του ΕΛΑΜ, με την οποία απαγορεύεται στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη. Η Βουλή αναθεώρησε την πρόταση και η αναφορά σε εταιρεία εξαγοράς πίστωσης αντικαταστάθηκε με αναφορά σε αγοραστή πιστώσεων ή αγοραστή πιστωτικών διευκολύνσεων, κατά την έννοια που αποδίδεται στους όρους στον νόμο περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για συναφή θέματα.

Οι πιο πάνω αναπομπές έγιναν αποδεκτές ομόφωνα από το Νομοθετικό Σώμα. Εκτιμάται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπογράψει τις δύο νομοθεσίες.

Κίνδυνος αναφοράς στο Ανώτατο

Την ίδια ώρα, μερικώς αποδεκτές έγιναν άλλες δύο αναπομπές, αφού τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες πρόνοιες και περιλήφθηκαν νέες διατάξεις. Οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

∙ Με την πρόταση νόμου περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου, την οποία κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, απαγορεύεται στις τράπεζες να επιβάλλουν επιπλέον τόκους σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων των τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υποδείξει στην αναπομπή πως με τη ρύθμιση εισάγεται έμμεση αναδρομικότητα, κατά τρόπο που παραβιάζει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, αφού αναδρομικά επηρεάζει ήδη κεκτημένα δικαιώματα των συμβαλλομένων, τα οποία συμφωνήθηκαν στη σύμβαση. Κατά τη συζήτηση χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η Βαλεντίνα Γεωργιάδου σημείωσε πως μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ η πρόταση, καθώς στο παρελθόν είχε διαφοροποιηθεί η ρύθμιση των δανειακών συμβάσεων διά νόμου. Από την άλλη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως η ρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά, αλλά να ισχύσει για νέες δανειακές συμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα την υπογράψει και θα προχωρήσει σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Νέο εργαλείο στα χέρια των δανειοληπτών

Μερικώς αποδεκτή έγινε η πρόταση του ΔΗΚΟ, η οποία προηγουμένως τροποποιήθηκε και πιθανόν να υπογραφεί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες θα έχουν άλλο ένα εργαλείο στα χέρια τους για να προστατευθούν αποτελεσματικά. Θα λειτουργεί νέα και ανεξάρτητη διαδικασία, παράλληλα με αυτή που εφαρμόζεται στον νόμο των εκποιήσεων, έτσι ώστε οι επηρεαζόμενοι να έχουν άλλη μία επιπρόσθετη επιλογή.

Με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ παρέχεται η δυνατότητα στους επαρχιακούς δικαστές, που έχουν την αρμοδιότητα να εκδικάζουν υποθέσεις χρηματοοικονομικής φύσεως και ειδικότερα διαφορές μεταξύ του δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης και του πιστωτή, είτε αυτή η διαφορά αφορά πιστωτική διευκόλυνση, χρεωστικό υπόλοιπο, καταχρηστικές ρήτρες ή οποιοδήποτε άλλο θέμα ή διαφορά που προκύπτει από τη συναφθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση, να εκδίδουν διάταγμα παραμερισμού ειδοποίησης εκποίησης Τύπου «ΙΑ».

Ο ενυπόθηκος οφειλέτης μπορεί να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης ενυπόθηκης κατοικίας (Τύπου «ΙΑ») . Μετά την πάροδο 12 μηνών, ο ενυπόθηκος πιστωτής δικαιούται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση, εκτός εάν το Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, παραμερίζοντας εκ νέου την ειδοποίηση, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και νοουμένου ότι ο δανειολήπτης δεν επιδεικνύει κακή πίστη.