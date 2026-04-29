Βελτίωση κατέγραψε τον Απρίλιο του 2026 το οικονομικό κλίμα, έπειτα από τρεις μήνες αποδυνάμωσης, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας να αυξάνεται κατά 2,1 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Η άνοδος του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας προήλθε κυρίως από τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, λόγω ανοδικών αναθεωρήσεων στις προσδοκίες των επιχειρήσεων.

Σε σχέση με τον Μάρτιο, οι επιχειρήσεις στις υπηρεσίες διατύπωσαν λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου, οδηγώντας σε βελτίωση του κλίματος τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, ιδιαίτερα μεταξύ επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης.

Αντίθετα, στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση το κλίμα επιδεινώθηκε αισθητά, λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τις πρόσφατες πωλήσεις και τις τρέχουσες παραγγελίες, αλλά και εξαιτίας χαμηλότερων προσδοκιών για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων το επόμενο τρίμηνο.

Στις κατασκευές, το κλίμα υποχώρησε περαιτέρω, καθώς οι επιχειρήσεις διατύπωσαν αρνητικότερες αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα τους.

Το καταναλωτικό κλίμα μειώθηκε ξανά τον Απρίλιο, καθώς οι καταναλωτές εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι για την πρόσφατη και την αναμενόμενη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους.

Παράλληλα, οι προθέσεις των καταναλωτών για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών αποδυναμώθηκαν σημαντικά.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας σημείωσε μικρή πτώση τον Απρίλιο, αλλά παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο.

Η επιχειρηματική αβεβαιότητα στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες υποχώρησε ελαφρώς, αν και παρέμεινε σχετικά αυξημένη, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις καταλύματος και εστίασης, καθώς και στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Αντίθετα, η αβεβαιότητα στις κατασκευές, στη μεταποίηση και στα νοικοκυριά αυξήθηκε περαιτέρω, με εντονότερη επιβάρυνση στα φτωχότερα νοικοκυριά.