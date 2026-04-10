Στους δύο αρχαιότερους ανώτερους διευθυντές του ημικρατικού οργανισμού πέρασαν τα καθήκοντα του CEO μετά την αποχώρηση του Νεοκλέους τον περασμένο Φθινόπωρο. Μέχρι τέλος Απριλίου αναμένεται και επίσημα ο διορισμός του νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

Όπως προκύπτει, η CYTA τους τελευταίους μήνες, μετά την αποχώρηση του Αντρέα Νεοκλέους, όχι μόνο δεν παρέμεινε ακέφαλη, αλλά όλα κινήθηκαν βάσει του προγραμματισμού, περνώντας μάλιστα με επιτυχία ακόμη και από τις «Συμπληγάδες» που αφορούσαν τη δραστηριοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στον τομέα της ενέργειας.

Αυτό οφείλεται, πέραν από τη δομή του Οργανισμού, και στο γεγονός πως από το Φθινόπωρο που αποχώρησε ο κ. Νεοκλέους, καθήκοντα CEO ασκούσαν από κοινού δύο από τους αρχαιότερους διευθυντές της CYTA. Ο λόγος για τους Γιώργο Μετζάκη, Ανώτερο Διευθυντή Εμπορικής Διαχείρισης και τον Νίκο Στυλιανού, Ανώτερο Διευθυντή Επιχειρησιακής Διαχείρισης. Μάλιστα, ο πρώτος έχει επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της CYTA ώστε να αναλάβει και επίσημα τα ηνία του ημικρατικού οργανισμού.

Στα χέρια Κεραυνού ο διορισμός

Όπως είχε γράψει και ο «Φ» σε προηγούμενο του ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μετζάκης είναι ο εκλεκτός του ΔΣ της CYTA για νέος CEO. Ο κ. Μετζάκης επιλέχθηκε ανάμεσα στους πέντε υποψηφίους που είχαν βρεθεί τα ονόματά τους ενώπιον του ΔΣ της Αρχής, μετά από διαλογή που έγινε από εξωτερικό συνεργάτη σε όλες τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για τη θέση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο διορισμός του κ. Μετζάκη στη θέση του CEO της CYTA αναμένεται να εγκριθεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις εορτές του Πάσχα, πριν το τέλος Απριλίου, αφού η επίσημη απόφαση της CYTA φαίνεται να έχει ήδη αποσταλεί επίσημα στον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνός.

Βάσει διαδικασίας ο νέος CEO επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της CYTA, ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τον διορισμό υποβάλλει ενώπιον του Υπουργικού ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης τέθηκε επισήμως σε τροχιά τον Νοέμβριο του 2025, στον απόηχο της αποχώρησης του Αντρέα Νεοκλέους από τη διοικητική πυραμίδα της Cyta. Η εξέλιξη αυτή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα, καθώς ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει ήδη από τις αρχές Αυγούστου του 2025 την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον οργανισμό. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, η απόφασή του συνδεόταν με επαγγελματικούς λόγους και ειδικότερα με πρόταση συνεργασίας που είχε δεχθεί από εταιρεία του εξωτερικού, την οποία επέλεξε να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της επόμενης επαγγελματικής του πορείας.

Ο Αντρέας Νεοκλέους είχε αναλάβει καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta στις 7 Ιανουαρίου 2019. Ο διορισμός του είχε προκύψει έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, η οποία στη συνέχεια έτυχε της απαιτούμενης έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.