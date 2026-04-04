Ο Γιώργος Μετζάκης φέρεται να είναι ο εκλεκτός του διοικητικού συμβουλίου της Cyta, για να αναλάβει τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer – CEO).

Ο κ. Μετζάκης, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στον Τύπο είναι το άτομο που επιλέχθηκε ανάμεσα στους πέντε υποψηφίους που είχαν βρεθεί τα ονόματά τους ενώπιον του ΔΣ της Αρχής.

Υπενθυμίζεται πως ο «Φ» είχε αποκαλύψει σε προηγούμενό του ρεπορτάζ πως είχαν επιλεγεί πέντε πρόσωπα μέσω εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και η αξιοπιστία της αξιολόγησης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ΔΣ της Cyta πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις με τους πέντε υποψήφιους και κατέληξε στον Γιώργο Μετζάκη.

Πάντως, η επίσημη Cyta μέχρι στιγμής ούτε επιβεβαιώνει αλλά ούτε και διαψεύδει τις εν λόγω πληροφορίες αφού όπως είχε αναφέρει και ο «Φ» στο προηγούμενό του ρεπορτάζ η όποια επιλογή του ΔΣ της Cyta θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, άρα η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2025, μετά την αποχώρηση του Αντρέα Νεοκλέους. Ο ίδιος είχε ενημερώσει από τις αρχές Αυγούστου του 2025 ότι επρόκειτο να αποχωρήσει για επαγγελματικούς λόγους, έπειτα από πρόταση που δέχθηκε από εταιρεία του εξωτερικού.

Ο Αντρέας Νεοκλέους είχε διοριστεί Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta στις 7 Ιανουαρίου 2019, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού και έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.