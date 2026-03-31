Η Cyta βρίσκεται πολύ κοντά στην επιλογή νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer – CEO), καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έχει ήδη διαμορφωθεί η λίστα με τα πρόσωπα που προκρίνονται στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, από την οποία θα προκύψει ο εκλεκτός ή η εκλεκτή που θα αναλάβει τα ηνία ενός από τους σημαντικότερους ημικρατικούς οργανισμούς της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθούν τα ονόματα πέντε υποψηφίων, οι οποίοι επελέγησαν ανάμεσα σε όσους υπέβαλαν αίτηση για τη θέση. Η επιλογή των πέντε έγινε από εξωτερικό συνεργάτη, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και η αξιοπιστία της αξιολόγησης.

Σε επόμενο στάδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τους πέντε υποψηφίους και ακολούθως θα καταλήξει στην τελική του επιλογή για τη θέση του CEO.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν αρκεί από μόνη της, καθώς θα πρέπει να εγκριθεί και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», η διαδικασία από πλευράς Cyta αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ολοκληρωθεί τις πρώτες ημέρες του Απριλίου. Το πότε ακριβώς θα γίνει ο τελικός διορισμός του νέου προσώπου στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, μετά και την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Αναλαμβάνει σε κρίσιμη περίοδο

Ο νέος ή η νέα CEO θα αναλάβει καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον οργανισμό, καθώς θα κληθεί να διαχειριστεί όχι μόνο τις προκλήσεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, αλλά και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την έγκριση του νόμου για είσοδο της Cyta στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τη σχετική απόφαση της Βουλής, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου θα μπορεί πλέον να δραστηριοποιείται και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Όπως μεταφέρεται από πλευράς οργανισμού, στόχος είναι η προσφορά ενέργειας στους καταναλωτές, σε συνδυασμό με τα πακέτα τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Cyta να παραμείνει ανταγωνιστική, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανταγωνιστές της στις τηλεπικοινωνίες έχουν επίσης τη δυνατότητα, μετά το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, να δραστηριοποιηθούν στον ίδιο τομέα.

Ενδεικτικό των απαιτήσεων της θέσης είναι και το περιεχόμενο της αγγελίας που δημοσίευσε ο οργανισμός κατά την προκήρυξη. Όπως αναφερόταν, «ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει όραμα, στρατηγική σκέψη και ικανότητα έμπνευσης, ώστε να συμβάλει στη συνέχιση της επιτυχίας της Cyta». Στην ίδια αγγελία σημειωνόταν επίσης ότι η θέση απευθύνεται σε άτομα που αντιλαμβάνονται την ηγεσία ως ικανότητα έμπνευσης, καθοδήγησης και δημιουργίας ουσιαστικής αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2025, μετά την αποχώρηση του Αντρέα Νεοκλέους. Ο ίδιος είχε ενημερώσει από τις αρχές Αυγούστου του 2025 ότι επρόκειτο να αποχωρήσει για επαγγελματικούς λόγους, έπειτα από πρόταση που δέχθηκε από εταιρεία του εξωτερικού.

Ο Αντρέας Νεοκλέους είχε διοριστεί Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta στις 7 Ιανουαρίου 2019, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού και έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.