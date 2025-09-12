Η Cyta ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Αντρέα Νεοκλέους, με ισχύ από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός κύκλου επιτυχιών και την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Οργανισμό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Νεοκλέους συνέβαλε στην ενίσχυση της κερδοφορίας, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και την αύξηση της τεχνολογικής αξίας της Cyta. Υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως το νέο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης Προσωπικού και το νέο Σύστημα Προαγωγών, τοποθετώντας την Cyta σε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο Οργανισμός προχώρησε επίσης σε μεγάλα έργα υποδομής, όπως το δίκτυο οπτικών ινών, το 5G, τα υποθαλάσσια καλώδια και τα data centers, ενώ απέσπασε διεθνείς διακρίσεις, ανάμεσά τους το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη για το 2021 και 2022.

Η Cyta ευχαρίστησε τον Νεοκλέους για τη συμβολή του και ανακοίνωσε ότι μέχρι την οριστική διαδοχή του, καθήκοντα αναπληρωτών CEO αναλαμβάνουν από κοινού ο Γιώργος Μετζάκης (Ανώτερος Εμπορικός Διευθυντής) και ο Νίκος Στυλιανού (Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρησιακής Διαχείρισης).

Ο Οργανισμός υπογράμμισε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, με προσήλωση στην καινοτομία και στην παροχή τεχνολογικών λύσεων υψηλής ποιότητας στην κυπριακή κοινωνία.