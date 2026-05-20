Αξιόπιστα ειδησεογραφικά πρακτορεία επέμεναν χθες ότι το σημαντικότερο θέμα που θα θέσει στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διήμερη παρουσία του στο Πεκίνο (αναμενόταν να αρχίσει χθες βράδυ) θα είναι η οριστικοποίηση συμφωνίας για την κατασκευή του γιγαντιαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Power of Siberia 2.

Πρόκειται για αγωγό μήκους 2.600 χλμ., που σχεδιάζεται για να μεταφέρει στην Κίνα, μέσω Μογγολίας, φυσικό αέριο από τη χερσόνησο Γιαμάλ της Σιβηρίας, δηλαδή από τα κοιτάσματα που πριν τη ρωσική εισβολή μεταφερόταν φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ήδη λειτουργεί ο αγωγός Power of Siberia 1, που μεταφέρει στην Κίνα περίπου 38 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου τον χρόνο. Ο Power of Siberia 2 σχεδιάστηκε για να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), περίπου το 12% των ετήσιων αναγκών της κινεζικής οικονομίας.

Τον βλέπουν διαφορετικά

Η ρωσική κυβέρνηση επείγεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρόεδρο Σι και τις κρατικές εταιρείες της Κίνας, ώστε να κλείσει η τρύπα που προκάλεσαν στις ενεργειακές της εξαγωγές η διασάλευση των σχέσεων της με χώρες της ΕΕ και οι κυρώσεις που επέβαλαν στη ρωσική οικονομία.

«Για τη Ρωσία, ο νέος αγωγός αποτελεί σανίδα σωτηρίας μετά την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου», δήλωσε ο Αλεξάντερ Κορόλεφ, πολιτικός επιστήμονας στο UNSW του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όμως, αν και η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ζεστή για να δώσει τα χέρια με τους Ρώσους για τον νέο αγωγό, ενδεχομένως γιατί η ολοκλήρωση της κατασκευής του και η έναρξη μεταφοράς καυσίμου υπολογίζεται να πάρει 10 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων πιθανότατα θα μεσολαβήσουν πολλές αλλαγές στα ενεργειακά.

Η στάση της Κίνας απέναντι στο έργο επί χρόνια ήταν «αν συμβεί, τέλεια, αν όχι, θα τα καταφέρουμε», δήλωσε στο AFP ο Αλεξέι Γκρόμοφ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ενέργειας και Χρηματοοικονομικών με έδρα τη Ρωσία.

Το Reuters μετέδωσε ότι η ρωσική Gazprom, η οποία προβλέπεται να κατασκευάσει τον αγωγό Power of Siberia 2, ξεκίνησε μια μελέτη σκοπιμότητας το 2020 για το έργο και ανακοίνωσε ένα νομικά δεσμευτικό 30ετές μνημόνιο προμήθειας με την κινεζική CNPC τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παρόλα αυτά, ο Power of Siberia 2 έχει καθυστερήσει λόγω διαφωνιών σχετικά με την τιμή ανά μονάδα. Στη συνάντηση του περασμένου Σεπτεμβρίου με τον Σι, ο Πούτιν δήλωσε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στο σύστημα θα βασίζεται σε έναν τύπο αγοράς παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τις ρωσικές αποστολές στην Ευρώπη.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου της Κίνας μέσω αγωγών αυξάνονται σταθερά, φτάνοντας τους 59,4 εκατομμύρια τόνους το 2025 και αντιπροσωπεύοντας περίπου το 19% της εγχώριας κατανάλωσης, χάρη σε πέντε υφιστάμενους αγωγούς που φέρνουν φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία, τη Ρωσία και τη Μιανμάρ.

Η Κίνα διαθέτει τρεις αγωγούς που ξεκινούν από το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, διασχίζουν το Καζακστάν και στη συνέχεια εισέρχονται στη χώρα στην περιοχή Σιντζιάνγκ, παρέχοντας περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Στο νότο, ο αγωγός φυσικού αερίου Μιανμάρ-Κίνας, μήκους 793 χιλιομέτρων, άρχισε να λειτουργεί το 2013 και είχε σχεδιαστεί για να μεταφέρει 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Η Ρωσία και η Κίνα κατασκευάζουν επίσης έναν ακόμη αγωγό χωρητικότητας 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων για να μεταφέρουν φυσικό αέριο από το ρωσικό νησί Σαχαλίνη στον Ειρηνικό.