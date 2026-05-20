Αγροτικές οργανώσεις και συνεταιρισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβήτησαν έντονα τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η υπογραφή και έναρξη ισχύος (από την Πρωτομαγιά του 2026) της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur δεν συνεπάγεται χαλάρωση ή υποβάθμιση των αυστηρών κανόνων της Ένωσης για την ποιότητα και καταλληλότητα των προϊόντων που θα εισάγονται από Βραζιλία, Αργεντική, Παραγουάη και Ουρουγουάη, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Και περίπου δύο εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος της συνεργασίας με τις χώρες της Mercosur, η ΕΕ απέδειξε την αποφασιστικότητά της να εμποδίζει την εισαγωγή ακατάλληλων προϊόντων στις χώρες μέλη της.

Αίσθηση έχει προκαλέσει και σε χώρες της ΕΕ και σε χώρες της Mercosur η απόφαση της Κομισιόν να απαγορεύσει -από τον Σεπτέμβριο του 2026- την εισαγωγή κρέατος και ζωικών προϊόντων από τη Βραζιλία στα κράτη – μέλη, λόγω της χρήσης απαγορευμένων στην ΕΕ αντιβιοτικών σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Βραζιλία.

Η απόφαση να απαγορευτούν οι εισαγωγές κρεάτων από τη Βραζιλία δυνατό να διασκεδάσει κάποιες από τις ανησυχίες αγροτικών ενώσεων στην ΕΕ, οι οποίες φοβούνται ότι τα υποδεέστερα πρότυπα παραγωγής στη Λατινική Αμερική θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών.

Σχολιάζοντας τις ανησυχίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαίωσε επανειλημμένα ότι οι κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Λατινική Αμερική μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας Mercosur. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Έβα Χρντσιρόβα, επιβεβαίωσε στο Euronews ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου η Βραζιλία δεν θα μπορεί πλέον να εξάγει στην ΕΕ προϊόντα όπως βοοειδή, ιπποειδή, πουλερικά, αυγά, υδατοκαλλιέργεια, μέλι και έντερα.

«Οι εμπορικές συμφωνίες δεν αλλάζουν τους κανόνες μας», δήλωσε στο Euronews η κ. Χρντσιρόβα, προσθέτοντας: «Η Επιτροπή θεσπίζει τα υποχρεωτικά υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της Ένωσης και τόσο οι αγρότες μας, όσο και οι εξαγωγείς από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά».

Μόλις η Βραζιλία πείσει τις ευρωπαϊκές αρχές για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες ασφαλείας, η ΕΕ θα είναι σε θέση να επαναλάβει τις εισαγωγές και η Βραζιλία θα μπορεί να επωφεληθεί από την ίδια δασμολογική ελάφρυνση με τις άλλες χώρες της Mercosur. Το Υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και να ανατρέψει την απόφαση το συντομότερο δυνατό, καθώς η Ευρώπη αποτελεί βασική αγορά για τα προϊόντα της.

Η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνοτροφία ενισχύει μεν την ανάπτυξη των ζώων ή και την προστασία τους από λοιμώξεις, αλλά η κατάχρηση οδηγεί στη μικροβιακή αντοχή (AMR), μετατρέποντας κοινά βακτήρια σε «υπερβακτήρια» (superbugs), που δεν εξολοθρεύονται από τα υφιστάμενα φάρμακα και συνιστούν σοβαρή απειλή και για τον άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάσσει τη μικροβιακή αντοχή ως μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία.