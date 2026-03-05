Η Βραζιλία επικύρωσε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμαχία Mercosur, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες περιοχές ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως. Η συμφωνία εγκρίθηκε χθες από τη Γερουσία, μερικές ημέρες μετά την έγκρισή της από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η συμφωνία αυτή αφορά το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη). Η επικύρωσή της από τη Βραζιλία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς η Αργεντινή και η Ουρουγουάη την ενέκριναν ήδη την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, για να επικυρωθεί πλήρως η συμφωνία, απομένει μόνο η έγκριση από το κοινοβούλιο της Παραγουάης. Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών και να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur.