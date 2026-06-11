Λίγο μετά τις 2.00 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία (Υποσταθμό Λήδρας) από άντρα ηλικίας 41 ετών, σύμφωνα με την οποία, ενώ περπατούσε σε περιοχή της Λευκωσίας, τέσσερα άγνωστα πρόσωπα φέρονται να του έκλεψαν αριθμό φακέλων που περιείχαν χρηματικό ποσό.

Μέλη του Υποσταθμού Λήδρας, μετέβησαν άμεσα στην περιοχή και στο πλαίσιο των εξετάσεων, εντόπισαν δύο από τα τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας που διενεργήθηκε στους δύο υπόπτους, εντοπίστηκε στην κατοχή τους χρηματικό ποσό, για την προέλευση του οποίου δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις. Ως εκ τούτου, συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής τους, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.