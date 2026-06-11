Για ακόμη μία φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέτει στο επίκεντρο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν το νησί Χαργκ και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτό, παρουσιάζοντας την κατάληψή του ως μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, η απώλεια του στρατηγικής σημασίας νησιού θα μπορούσε να πλήξει το Ιράν και να το οδηγήσει σε συμβιβασμό με τους όρους που θέτει η Ουάσιγκτον.

Σχέδια για την κατάληψη του νησιού από τον αμερικανικό στρατό καταρτίζονταν εδώ και μήνες, αλλά συνεχώς αναβάλλονταν επειδή η επιχείρηση θεωρούνταν πολύ επικίνδυνη, δήλωσαν στο CNNi ένας ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου και δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Η άποψη εντός του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου είναι ότι η κατάληψη του νησιού Χαργκ -ή η εξάλειψη των ενεργειακών υποδομών του νησιού- θα οδηγούσε ουσιαστικά σε χρεοκοπία το Ιράν και θα μείωνε τις δυνατότητές του σε σημείο που να μην μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ωστόσο, αξιωματούχοι έχουν επίσης επικοινωνήσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια επιχείρηση πιθανότατα θα απαιτούσε σημαντικό αριθμό χερσαίων στρατευμάτων και θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε βαριές απώλειες για τις ΗΠΑ.

Λόγω αυτών των υπολογισμών, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος έχουν εξετάσει τυχόν κινήσεις για την κατάληψη του νησιού Kharg ως «τελική επιλογή», μια έσχατη λύση που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία του πολέμου, αλλά με υψηλό κόστος, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν πολλές μεγάλες αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, αλλά οι επιθέσεις έχουν σκόπιμα αποφύγει να χτυπήσουν την κρίσιμη ενεργειακή υποδομή του νησιού.

Πώς το Ιράν έχει προετοιμαστεί για μια αμερικανική επίθεση στο νησί

Το Ιράν προετοιμάζεται εδώ και μήνες για μια αμερικανική επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού.

Το CNNi ανέφερε από τον Μάρτιο, λίγο μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο νησί, ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει παγίδες και έχει μετακινήσει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεράμυνας στο Kharg.

Η ενίσχυση της άμυνάς του από το Ιράν περιλαμβάνει τη μεταφορά επιπλέον συστημάτων κατευθυνόμενων πυραύλων εδάφους-αέρος, γνωστών ως MANPAD, στο νησί, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις πηγών στο CNNi.

Το Ιράν έχει επίσης τοποθετήσει παγίδες στο νησί με νάρκες κατά προσωπικού και αντιαρματικών, πρόσθεσαν οι πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ακτογραμμής όπου θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποβιβαστούν αμερικανικά στρατεύματα εάν ο Τραμπ διέταζε μια χερσαία επιχείρηση.

Το κρίσιμο νησί αποτελεί οικονομική σανίδα σωτηρίας για το Ιράν, η οποία διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι θα υπήρχαν σημαντικοί κίνδυνοι σε μια επιχείρηση κατάληψης του Kharg, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού αμερικανικών θυμάτων.

cnn.gr