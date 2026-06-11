Η υποστελέχωση και ο μη διαχειρίσιμος φόρτος εργασίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας για την υπόθεση της αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, κατά τη συνέχιση της αντεξέτασης του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Ανδρέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων 6 και 10, Ανδρέας Χρίστου, επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ΥΚΕ, τον φόρτο εργασίας των λειτουργών και τον ρόλο των προϊσταμένων στη διαχείριση των υποθέσεων.

Αναφερόμενος στον αυξημένο φόρτο εργασίας των ΥΚΕ, ο κ. Χρίστου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι κατά το 2019, όταν η κατηγορούμενη 10 υπηρετούσε ως προϊστάμενη του τοπικού γραφείου ΥΚΕ Λατσιών, το συγκεκριμένο γραφείο διαχειριζόταν περίπου 980 περιπτώσεις προληπτικής προστασίας ανηλίκων και άλλες 450 αναφορές, με κάθε οικογένεια να αποτελείται από τέσσερα έως επτά μέλη. Ο μάρτυρας απάντησε «δεν μπορώ να το αμφισβητήσω».

Παράλληλα, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της ποινικής διερεύνησης είχε λάβει γνώση επιστολών που απέστειλε η κατηγορούμενη 10 προς ανωτέρους της, με τις οποίες προειδοποιούσε για τους κινδύνους που δημιουργούσε η υποστελέχωση και ο αυξημένος όγκος υποθέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υπεράσπιση αναφέρθηκε σε κατάθεση πρώην προϊσταμένης του γραφείου βίας στην οικογένεια των ΥΚΕ, η οποία λήφθηκε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα αναγνώστηκαν στο δικαστήριο, η ίδια είχε δηλώσει ότι «θα ήθελα να έχω χρόνο να βλέπω όλες τις περιπτώσεις, ώστε να υπάρχει αρμονική λειτουργία των καθηκόντων μας. Δυστυχώς το γραφείο παρέμενε υποστελεχωμένο τόσο από λειτουργούς όσο και από συντονιστές», προσθέτοντας σε άλλο σημείο ότι «ήταν αδύνατον να βλέπω όλες τις καταχωρήσεις των λειτουργών λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας».

Στη συνέχεια ο μάρτυρας συμφώνησε με τη θέση που του υπέβαλε ο κ. Χρίστου, ότι παρόμοιες αναφορές για τον φόρτο εργασίας είχαν γίνει και από άλλους λειτουργούς, οι οποίοι ανακρίθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας είτε ως ύποπτοι είτε ως μάρτυρες.

Η αντεξέταση επεκτάθηκε και στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων των ΥΚΕ σε σχέση με την αφαίρεση γονικής μέριμνας. Ο κ. Χρίστου υπέβαλε τη θέση ότι οι σχετικές νομοθεσίες παρείχαν δικαιώματα στους λειτουργούς και όχι υποχρεώσεις. Ο ποινικός ανακριτής απάντησε ότι οι πρόνοιες του περί Παίδων Νόμου και του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου δίνουν εξουσίες στις ΥΚΕ για να αφαιρούν γονική μέριμνα και να πράττουν τα καθήκοντά τους.

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας, η υπεράσπιση επικεντρώθηκε στους χειρισμούς της κατηγορούμενης 6 κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως συντονίστρια στο γραφείο ΥΚΕ Λατσιών. Μέσα από υπηρεσιακά έγγραφα και καταχωρήσεις στον φάκελο της οικογένειας επιχειρήθηκε να καταδειχθεί ότι οι ΥΚΕ είχαν θέσει συγκεκριμένους στόχους για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του Στυλιανού και της οικογένειάς του, περιλαμβανομένης της επιδιόρθωσης της κατοικίας τους.

Ο μάρτυρας συμφώνησε ότι ήδη από το 2011 είχε τεθεί ως στόχος η επιδιόρθωση της οικίας μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης, ενώ αποδέχθηκε ότι κατά το διάστημα που η κατηγορούμενη 6 χειριζόταν την υπόθεση δεν προκύπτει από τον φάκελο οποιαδήποτε καταχώρηση που να καταδεικνύει επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας.

Σημαντικό μέρος της αντεξέτασης αφορούσε και το περιστατικό της 13ης Μαΐου 2013, για το οποίο είχε καταχωρηθεί ποινική υπόθεση μετά από καταγγελία για βία στην οικογένεια του Στυλιανού εκ μέρους του πατέρα. Ο μάρτυρας συμφώνησε ότι κατόπιν οδηγιών της κατηγορούμενης 6, συντονίστριας του γραφείου ΥΚΕ Λατσιών κατά τον επίδικο χρόνο, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες όπως προσωπική συνάντηση με τον Στυλιανό, λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης και διευθετήσεις για τη στήριξη της μητέρας του παιδιού.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό «οι ΥΚΕ άσκησαν τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους ικανοποιητικά». Παράλληλα, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης από την ανακριτική ομάδα, καθώς η σχετική υπόθεση είχε ήδη καταχωρηθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια, η αντεξέταση επικεντρώθηκε στην κατηγορούμενη 10, η οποία κατά τον επίδικο χρόνο κατείχε τη θέση της προϊστάμενης του τοπικού γραφείου ΥΚΕ Λατσιών, και ειδικότερα στο περιστατικό της φερόμενης απόπειρας αυτοκτονίας του Στυλιανού τον Μάιο του 2019.

Ο κ. Χρίστου παρέπεμψε σε υπηρεσιακό έντυπο των ΥΚΕ, στο οποίο καταγραφόταν ως αιτία του περιστατικού η «ερωτική απογοήτευση», ενώ σημειωνόταν ότι στη συνέχεια η κατάσταση του ανήλικου παρουσίαζε βελτίωση. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν και άλλες μαρτυρίες για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «επιβεβαιώθηκε από φίλους, έστω και εξ ακοής από τον Στυλιανό, ότι ο Στυλιανός έφερε μώλωπα κάτω από το πηγούνι» στην προσπάθεια του να αυτοκτονήσει με κυνηγετικό όπλο και ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες που λήφθηκαν «δεν ήταν από ερωτική απογοήτευση η απόπειρα».

Ο ποινικός ανακριτής σημείωσε, ωστόσο, ότι επρόκειτο για το σοβαρότερο περιστατικό που είχε καταγραφεί στη ζωή του Στυλιανού πριν από τον θάνατό του.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν το πιο σοβαρό που έλαβε χώρα καθ’ όλη τη ζωή του Στυλιανού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εάν για το συγκεκριμένο επεισόδιο λαμβάνονταν μέτρα ψυχολογικής στήριξης τουλάχιστον, ενδεχομένως να αποφεύγετο το περιστατικό της αυτοχειρίας του Στυλιανού».

Ο μάρτυρας εξέφρασε ακόμη τη θέση ότι «ένα τόσο σοβαρό περιστατικό θα έπρεπε να τύχει ανάλογου χειρισμού από τον επικεφαλής του ΓΚΥ», αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το συμβάν οι ΥΚΕ.

Η αντεξέταση του ποινικού ανακριτή συνεχίζεται αύριο στις 11:00.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019, με το Δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο υπήρξαν περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, εάν η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

ΚΥΠΕ