Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε τη Δευτέρα την ένσταση της υπεράσπισης ως προς την κατάθεση συγκεκριμένων τεκμηρίων στην υπόθεση της Ιεράς Μονής Αββακούμ, κρίνοντας ότι η νέα ένσταση επαναφέρει, κατ’ ουσίαν, ζητήματα που είχε ήδη εξετάσει με την ενδιάμεση απόφασή του της 1ης Ιουλίου και ότι η νομιμότητα, η γνησιότητα και η αλυσίδα διακίνησης των τεκμηρίων θα αξιολογηθούν κατά την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Η ένσταση αφορούσε την κατάθεση συγκεκριμένων τεκμηρίων από μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι δεν είχε αποδειχθεί η νομιμότητα της απόκτησής τους, ούτε η αδιάσπαστη αλυσίδα κατοχής τους μέχρι να περιέλθουν στην Αστυνομία. Παράλληλα, προέβαλε ότι ορισμένα από τα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί παράνομα και ότι η αποδοχή τους ως τεκμηρίων δεν ήταν επιτρεπτή στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Διαβάζοντας την ομόφωνη απόφαση, ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής Χρίστος Ρασπόπουλος υπενθύμισε ότι το Δικαστήριο είχε ήδη εξετάσει συναφείς ισχυρισμούς της υπεράσπισης με την ενδιάμεση απόφασή του της 1ης Ιουλίου.

Η απόφαση εκείνη εκδόθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης, το οποίο είχε υποβληθεί όταν η Κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να καταθέσει φωτογραφικό υλικό, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι αυτό είχε εξασφαλιστεί κατόπιν παράνομης αφαίρεσης αντικειμένων από τη Μονή και άλλους χώρους.

Όπως υπενθύμισε το Δικαστήριο, είχε τότε κρίνει ότι η εξέταση των ισχυρισμών αυτών στο συγκεκριμένο στάδιο θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της κύριας δίκης και ότι οι κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να στηρίξουν την ένστασή τους σε προβαλλόμενη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

«Με τη νέα ένσταση η υπεράσπιση δεν πρόσθεσε κάτι το οποίο είναι ικανό να διαφοροποιήσει την πιο πάνω κρίση μας», ανέφερε ο κ. Ρασπόπουλος, προσθέτοντας ότι η ένσταση επαναφέρει, κατ’ ουσίαν, τα ίδια ζητήματα που εξετάστηκαν με την απόφαση της 1ης Ιουλίου.

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί της αλυσίδας διακίνησης των τεκμηρίων, το Δικαστήριο έκρινε ότι η μάρτυρας, ως πρόσωπο που έχει στην κατοχή της τα αντικείμενα, μπορεί να τα καταθέσει ενώπιόν του, ενώ ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα της απόκτησής τους, την αδιάσπαστη αλυσίδα κατοχής και τη γνησιότητά τους «πρέπει να εξεταστούν κατά την κυρίως διαδικασία». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η παρούσα απόφαση «δεν στερεί την υπεράσπιση από τη δυνατότητα αμφισβήτησής τους στη συνέχεια».

Αναφορικά με την επίκληση του άρθρου 35 του Συντάγματος από πλευράς υπεράσπισης, το οποίο επιβάλλει στις κρατικές αρχές την υποχρέωση να διασφαλίζουν τον σεβασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτή προϋποθέτει επίκληση συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης που παραβιάστηκε και ότι «δεν αρκεί η απλή επίκληση του άρθρου 35».

Επίσης, σε ό,τι αφορά το άρθρο 110 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου, ανέφερε ότι, όπως διατυπώθηκε ο σχετικός ισχυρισμός από την υπεράσπιση, δεν μπορεί να οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό των συγκεκριμένων αντικειμένων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν διευκρινίστηκαν τα πρόσωπα των οποίων φέρεται να παραβιάστηκαν δικαιώματα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο επηρεάστηκαν τα δικαιώματα των ίδιων των κατηγορουμένων.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της υπεράσπισης και επέτρεψε την κατάθεση των συγκεκριμένων τεκμηρίων, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι με την παρούσα απόφαση δεν αποφαίνεται επί της νομιμότητάς τους.

Μετά την απαγγελία της απόφασης, η Κατηγορούσα Αρχή προχώρησε στην κατάθεση των επίμαχων τεκμηρίων μέσω της αστυφύλακα Α.Χ., με την ακροαματική διαδικασία να συνεχίζεται με την κυρίως εξέταση και την αντεξέτασή της.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας, ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι το χρηματικό ποσό των 806.660 ευρώ, το οποίο αποτελεί τεκμήριο της υπόθεσης, εξακολουθεί να κρατείται σε ασφαλή χώρο της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας. Σε αυτό συμφώνησε και η υπεράσπιση, ενώ κατατέθηκε ως τεκμήριο σχετική απόδειξη παράδοσης – παραλαβής.

Κατά την αντεξέταση της μάρτυρος, ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, Κωστής Ευσταθίου, επικεντρώθηκε στον τρόπο παραλαβής και φύλαξης των τεκμηρίων. Η μάρτυρας ανέφερε ότι τα παρέλαβε στις 13 Ιουλίου από λοχία της Αστυνομίας μαζί με τον κατάλογο τεκμηρίων, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία τους. Διευκρίνισε ακόμη ότι η ίδια δεν παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 806.660 ευρώ, αλλά μόνο την απόδειξη που πιστοποιεί ότι αυτό τελεί υπό φύλαξη της Αστυνομίας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 22 Ιουλίου, στις 9:30 π.μ., με την κατάθεση νέου μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με τους ίδιους περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης. Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

ΚΥΠΕ