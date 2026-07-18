Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ, μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, για τη διάπραξη δύο υποθέσεων που αφορούν διάρρηξη και κλοπή από ξενοδοχείο, καθώς επίσης και κλοπής από εμπορευματοκιβώτια ανεγειρόμενης οικοδομής, που διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2026, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής ποσότητας χαλκού και ειδών υγιεινής από ξενοδοχείο στον Πρωταρά, καθώς επίσης και παραβίασης πέντε εμπορευματοκιβωτίων από ανεγειρόμενη οικοδομή στην Αγία Νάπα, και κλοπής μεγάλου αριθμού εργαλείων, καλωδίων καθώς και ενός αυτοκινήτου, οι οποίες διαπράχθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2026, μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, προχώρησαν χθες στη σύλληψη 42χρονου, στη βάση δικαστικού εντάλματος.

Ο 42χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο τριών ημερών.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.