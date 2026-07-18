Με ρωτούσαν χθες ποιους εννοούσα όταν έγραφα ότι υπάρχουν κόμματα και πολιτικοί που βλέπουν θετικά την προοπτική να μεταφερθεί το φυσικό αέριο της Κύπρου στους τουρκικούς αγωγούς. Δεν είναι άκαιρη η συζήτηση, διότι τώρα με την όποια κινητικότητα στο Κυπριακό είναι σίγουρο ότι θα τα βρούμε μπροστά μας τα ενεργειακά. Επειδή αυτά ενδιαφέρουν την Τουρκία.

Τα γράφαμε με αφορμή ένα κείμενο του Σενέρ Λεβέντ, που έλεγε «πόσο επικίνδυνο είναι να περάσει ο αγωγός μέσω της Τουρκίας». Με μια κυβέρνηση, που όπως έγραφε αποκαλούν συμμορία και μαφία, εκτός του ότι «είναι κατοχική δύναμη σε αυτό το νησί». Ρωτούσε ο Σενέρ τους Ελληνοκύπριους: «Εσείς θα εμπιστευόσασταν την περιουσία σας σε αυτούς; Θα εμπιστευόσασταν τον κατακτητή μας;»

Τον εμπιστεύονται, όμως, τα δύο μεγάλα μας κόμματα. Το ΑΚΕΛ το περιλαμβάνει και σε επίσημες προτάσεις για το Κυπριακό, που κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις έδωσε στη δημοσιότητα ο Άντρος Κυπριανού τον Ιανουάριο του 2021. Όπως αναφέρεται, όταν τεθεί σε ισχύ συμφωνία για συνολική διευθέτηση «η ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου και η Τουρκία θα αρχίσουν συνομιλίες για σύναψη αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας αναφορικά με την όδευση αγωγού φυσικού αερίου προς την Τουρκία είτε για δική της χρήση είτε για μεταφορά προς άλλους προορισμούς».

Ένα χρόνο προηγουμένως, (19/1/2020), ο Άντρος Κυπριανού είχε δώσει συνέντευξη στο CNN TÜRK. «Δεν είμαστε εναντίον του να έχουμε ένα αγωγό μέσω Τουρκίας», είπε. «Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η πιο φτηνή επιλογή αλλά πριν αποφασίσουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουμε επίλυση του Κυπριακού». Πάλι καλά, που πρέπει πρώτα να λυθεί το Κυπριακό!

Η ουσία βέβαια είναι πως στην περίπτωσή μας πρόκειται για παραλογισμό να προβάλλουν οι ηγέτες μας τον τουρκικό αγωγό ως την «πιο φτηνή επιλογή». Αν ήταν έτσι δεν θα συζητούσαμε επί χρόνια τον πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο ακριβό αγωγό EastMed. Κι εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ελλάδα και η Αμερική και η Γαλλία και το Ισραήλ… Όταν έχεις να κάνεις με την Τουρκία δεν είναι λογικό να θεωρείς προτεραιότητα την πιο φτηνή επιλογή. Προέχει η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός. Άσε που σήμερα αποδεικνύεται πως η πιο φτηνή και πιο ασφαλής επιλογή είναι η μεταφορά στον τερματικό σταθμό της Αιγύπτου.

Αλλά, δεν είναι μόνο το ΑΚΕΛ. Το πιστεύει και ο ΔΗΣΥ. Το 2019, όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος ο Αβέρωφ Νεοφύτου, τοποθετήθηκε σε ομιλία του στο London School of Economics. «Μετά από μία συνολική λύση του Κυπριακού», είπε (πάλι καλά, λέω εγώ), «και υπό την προϋπόθεση ότι η Κύπρος θα έχει τη δική της μονάδα υγροποίησης αερίου, εγώ προσωπικά δεν θα απέκλεια την επιλογή ενός αγωγού προς την Τουρκία για πώληση φυσικού αερίου με εμπορικούς όρους». Το έκανε πιο περίπλοκο με τη μονάδα υγροποίησης, αλλά επί της ουσίας τα ίδια με το ΑΚΕΛ, λέει.

Πριν από αυτά, για να τα βάζουμε όλα στη σειρά, ήρθαν και κάμποσες αναλύσεις, ιδίως από βρετανική κατεύθυνση (αλλά και από κάτι νούμερα Αμερικάνους πρέσβης και άλλους), που μας εξηγούσαν ότι συμφέρει ο αγωγός προς την Τουρκία. Το βρετανικό περιοδικό Economist, όπως και η εφημερίδα Financial Times, έκαναν μεγάλες αναλύσεις για να πείσουν ότι ένας αγωγός προς την Τουρκία θα ήταν πολύ πιο βιώσιμος οικονομικά από τον EastMed. Το Economist έγραφε μάλιστα, τότε, ότι η Κύπρος δεχόταν πιέσεις από την Τρόϊκα για να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επειδή τις βρίσκω αστείες αυτές τις ιδέες για τον αγωγό προς την Τουρκία (αύριο θα εξηγήσω γιατί), προτείνω στους ηγέτες μας να είναι πιο θαρραλέοι τώρα με την κινητικότητα. Προσωπικά θα τους στηρίξω αν προτείνουν κάτι πιο αποτελεσματικό: Αφού την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία την έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της, να της προτείνουν να απελευθερώσει την Κύπρο, να την αφήσει ήσυχη για πάντα, καθαρά και ξάστερα, και να της χαρίσουμε όλο το φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ.

Δώρο. Αντάλλαγμα. Λουκούμι, όπως το έλεγε ο Χριστόφιας. Όπως θέλουν ας το πουν. Φτάνει να αφήσει την Κύπρο ήσυχη. Να μην έχουμε καμία σχέση μαζί της. Ούτε αγωγούς, ούτε τίποτα. Διότι, όπως πάμε, θα της χαρίσουν και τον έλεγχο της ενέργειας, θα της χαρίσουν και τη νομιμοποίηση της αιώνιας ομηρίας της Κύπρου.