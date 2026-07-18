Στη σύλληψη 29χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με τρεις διερευνώμενες υποθέσεις κλοπής χαλκού, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 15 – 17 Ιουλίου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από υπάλληλο εργοταξίου στο Στρόβολο, ότι κλάπηκε από το ηλεκτροστάσιο του χώρου, χαλκός από καλώδια. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της ίδιας μέρας, στη βάση δικαστικού εντάλματος.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εναντίον του 29χρονου, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και για τη διάπραξη άλλων δύο υποθέσεων κλοπής χαλκού από καλώδια, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ 15 και 17 Ιουλίου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ο 29χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.