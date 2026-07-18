Στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων δεν έλειψε ούτε μετά το τέλος του αγώνα.

Αποκορύφωμα όλων, η άσχημη αντίδραση του Τζουντ Μπέλιγχαμ να ρίξει σφαλιάρα στον Βαλεντίν Μπάρκο, όταν εκείνος πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του την πρόκριση στον τελικό.

Μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει γνωστός ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια ο Άγγλος χαφ, με την «Standard» να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της αντίδρασής του.

Σύμφωνα με την εν λόγω ιστοσελίδα και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Μπάρκο πανηγύρισε μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας το γκολ της ανατροπής του Λαουτάρο Μαρτίνες, με τον Στόουνς να τον απομακρύνει για να μην ξεφύγει η κατάσταση, η οποία ξέφυγε για τα… καλά μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Πλέον, μένει να φανεί αν η FIFA τιμωρήσει τον Μπέλιγχαμ, ενώ δεν πρόκειται να μπει σε κίνδυνο η συμμετοχή του στον μικρό τελικό κόντρα στη Γαλλία (19/07, 00:00).

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