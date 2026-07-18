Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μαλάτεια της Τουρκίας νωρίς το Σάββατο (18/7), σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:20 π.μ. τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκάζι σε βάθος 15,59 χιλιομέτρων, ανέφερε η AFAD.

Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen… July 18, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός στις γειτονικές επαρχίες Ελαζίγκ, Αντιγιάμαν, Τούντζελι και Σανλιούρφα.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα μετά τον σεισμό.

Ο Μουράτ Κουρούμ, υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, δήλωσε επίσης στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal: «Μετά τον σεισμό στο Μπατταλγκάζι, δεν έχουν υπάρξει αρνητικά ευρήματα μέχρι στιγμής, αλλά αξιολογούμε όλες τις αναφορές».

cnn.gr