Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μαλάτεια της Τουρκίας νωρίς το Σάββατο (18/7), σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 6:20 π.μ. τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκάζι σε βάθος 15,59 χιλιομέτρων, ανέφερε η AFAD.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στις γειτονικές επαρχίες Ελαζίγκ, Αντιγιάμαν, Τούντζελι και Σανλιούρφα.
Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα μετά τον σεισμό.
Ο Μουράτ Κουρούμ, υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, δήλωσε επίσης στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal: «Μετά τον σεισμό στο Μπατταλγκάζι, δεν έχουν υπάρξει αρνητικά ευρήματα μέχρι στιγμής, αλλά αξιολογούμε όλες τις αναφορές».