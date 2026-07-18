Σε οριακή «μονομαχία» για τον τίτλο της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο επιδόθηκαν την Παρασκευή Apple και Nvidia, με την πρώτη να περνά προσωρινά στην κορυφή πριν η δεύτερη ανακτήσει το προβάδισμα μέχρι το κλείσιμο της Wall Street.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως και 3%, περιορίζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα περίπου 4,84 τρισ. δολάρια. Την ίδια ώρα, η κεφαλαιοποίηση της Apple διαμορφώθηκε προσωρινά στα 4,88 τρισ. δολάρια.

Η εικόνα αντιστράφηκε αργότερα, με τη Nvidia να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με οριακά υψηλότερη αποτίμηση και να διατηρεί τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας παγκοσμίως.

Άνοδος 23% για την Apple το 2026

Οι δύο τεχνολογικοί όμιλοι έχουν ακολουθήσει διαφορετική χρηματιστηριακή πορεία από την αρχή του έτους.

Η μετοχή της Apple καταγράφει άνοδο σχεδόν 23% το 2026, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν θετικά τη στρατηγική της στην τεχνητή νοημοσύνη και το χαμηλότερο επενδυτικό κόστος της σε σύγκριση με τις μεγάλες δαπάνες για υποδομές AI.

Η Apple κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ η HSBC αναβάθμισε τη σύστασή της για τη μετοχή σε «αγορά».

Η τράπεζα επικαλέστηκε τις νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σχεδιάζει να παρουσιάσει η κατασκευάστρια του iPhone.

«Η ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς θεωρούμε ότι η Apple διαθέτει μία από τις πιο καινοτόμες σειρές προϊόντων της τελευταίας περιόδου», ανέφεραν οι αναλυτές της HSBC.

Στο 9% τα κέρδη της Nvidia

Η Nvidia ενισχύεται κατά περίπου 9% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας μικρότερη άνοδο από την Apple.

Μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Wall Street έχει μετακινηθεί από τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης προς τις εταιρείες κατασκευής μνήμης και τις υποδομές των κέντρων δεδομένων.

Η μετατόπιση αυτή έχει ευνοήσει εταιρείες όπως η Micron Technology και η Sandisk, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για αποθήκευση δεδομένων και υπολογιστικές υποδομές.

Παρά την ενδοσυνεδριακή πτώση της, η Nvidia εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η αποτίμησή της παραμένει συνδεδεμένη με τις ανησυχίες της αγοράς για το ενδεχόμενο υπερβολικών δαπανών και δημιουργίας επενδυτικής «φούσκας» στον κλάδο.

Από τον Ιούνιο του 2025 στην κορυφή

Η Nvidia κατέχει τον τίτλο της πολυτιμότερης εισηγμένης εταιρείας στον κόσμο από τον Ιούνιο του 2025, όταν ξεπέρασε τη Microsoft σε χρηματιστηριακή αξία.

Τον Οκτώβριο έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισ. δολάρια.

Κατά την ίδια περίοδο, η Apple έγινε η πρώτη εταιρεία που άγγιξε τα 4 τρισ. δολάρια, με ώθηση από τις ισχυρές πωλήσεις του iPhone.

Η μικρή διαφορά στην αποτίμηση των δύο εταιρειών αφήνει ανοικτή τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, με την πορεία των μετοχών τους να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ζήτηση για νέα τεχνολογικά προϊόντα.