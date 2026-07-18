Η Κυβέρνηση, αφού αναγνώρισε ότι η κρατική χορηγία των €117 εκατομμυρίων προς τους δήμους είναι ανεπαρκής (παρόλο που η ίδια η Ένωση Δήμων είχε συμφωνήσει το συγκεκριμένο ποσό), πρόσθεσε σε αυτή άλλα €12 εκατ. για απώλεια εσόδων από τη μεταφορά της αδειοδότησης στους ΕΟΑ και άλλα €15 εκατ. για τη συντήρηση δρόμων.

Και στις δύο περιπτώσεις, η Κυβέρνηση αποδέχθηκε τα ποσά που πρότειναν οι δήμοι, τα οποία ενσωματώνονται μόνιμα πλέον στην ετήσια χορηγία η οποία αυξάνεται στα €144 εκατομμύρια. Επίσης, βάσει της πρότασης που υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών, το ποσό θα αναθεωρείται ανά τριετία βάσει του ποσοστού αύξησης των κρατικών δαπανών.

Με βάση αυτή τη φόρμουλα, η ετήσια χορηγία προς τους δήμους για την τριετία 2027 – 2029 θα είναι σχεδόν €148 εκατ.. Επιπρόσθετα, σε βάθος πενταετίας οι δήμοι έλαβαν ή θα λάβουν από το κράτος άλλα €240 εκατομμύρια για πολεοδομικά έργα.

Οι δήμοι πήραν ό,τι ζήτησαν, ίσως και με το παραπάνω. Τώρα είναι η ώρα να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν εξοικονομήσεις και να ανταποκριθούν στο αίτημα των πολιτών για ποιοτικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες, που ήταν κεντρικοί στόχοι της μεταρρύθμισης.

ΙΩΝ