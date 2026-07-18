Μια ακόμη τιμητική διάκριση και απόδειξη συνάμα του επιπέδου της επιστημονικής κοινότητας του τόπου: Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον Διόφαντο Χατζημιτσή, καθηγητή του ΤΕΠΑΚ και διευθύνοντα σύμβουλο του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. Η απόφαση, επισημαίνεται μεταξύ άλλων, λαμβάνεται αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια και εξαιρετικά σημαντική επιστημονική προσφορά και τη διεθνή αναγνώριση και επίδραση του έργου του.

Τουλάχιστον, η επιστημοσύνη σε αυτό τον τόπο πάει (πολύ) καλύτερα από την πολιτική.

Ντόρα