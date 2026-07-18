Στο επίκεντρο των επενδυτικών κεφαλαίων περνά η οργανωμένη εστίαση στην Ελλάδα, με τις αλυσίδες street food και fast casual να εξελίσσονται σε πεδίο εξαγορών, συνεργασιών και επέκτασης μέσω franchise.

Μετά τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τα private equity funds στρέφονται σε ελληνικές εταιρείες που διαθέτουν αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα, κεντρική παραγωγή και δυνατότητα ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τη ζήτηση ενισχύουν ο τουρισμός, η στροφή των νεότερων καταναλωτών προς τα fast casual concepts και η διεύρυνση του online delivery, το οποίο αποτελεί πλέον βασικό κανάλι πωλήσεων για την εστίαση.

Η εξαγορά του 60% της Jackaroo

Καθοριστική κίνηση για τον κλάδο αποτέλεσε η εξαγορά του 60% της Red Meat ΑΕ, η οποία αναπτύσσει το brand Jackaroo, από τη CVC Capital Partners.

Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μέσω της Evergood, του βραχίονα εστίασης του ομίλου Vivartia, με το τίμημα να εκτιμάται από πηγές της αγοράς κοντά στα €10 εκατ.

Ο ιδρυτής της αλυσίδας Μιχάλης Ματζουράνης διατήρησε το υπόλοιπο 40% και εξακολουθεί να έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο της εταιρείας.

Η επένδυση της CVC αφορά ευρύτερα το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το Jackaroo. Στο χαρτοφυλάκιο έχουν προστεθεί το Krispy, με επίκεντρο το τηγανητό κοτόπουλο, το La Jacka, που δραστηριοποιείται στο ιταλικό street food, και το Pizzaroo, ένα concept αμερικανικού τύπου πίτσας που ξεκίνησε αποκλειστικά με διανομή.

Το δίκτυο έχει ήδη επεκταθεί πέραν της Αττικής, αποκτώντας παρουσία στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο.

Η στρατηγική του Halcyon Equity Partners

Συνεπή επενδυτική παρουσία στην οργανωμένη εστίαση έχει αναπτύξει το Halcyon Equity Partners, αρχικά μέσω της συμμετοχής του στη Mailo’s.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019 με βασικό προϊόν τα φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα και προσφέρονται με το μοντέλο της γρήγορης εξυπηρέτησης.

Μέσα σε λίγα χρόνια ανέπτυξε δίκτυο περίπου 50 σημείων στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Λίβανο και στον Καναδά, κυρίως μέσω franchising.

Το 2024 εισήλθε στη Mailo’s η VG Holding, το επενδυτικό σχήμα του διευθύνοντος συμβούλου της Γρηγόρης ΑΒΕΕ, Βλάσση Γεωργάτου. Ακολούθησε η συμμετοχή του Halcyon, με στόχο τη χρηματοδότηση της περαιτέρω επέκτασης και την ενίσχυση της οργανωτικής δομής της εταιρείας.

Είσοδος του Halcyon στην Kayak

Η δεύτερη επένδυση του Halcyon αφορά την Kayak. Το fund απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή, με την οικογένεια Σταυρίδη να διατηρεί τον έλεγχο και την υφιστάμενη διοικητική ομάδα να παραμένει στο τιμόνι.

Στόχος της συμφωνίας είναι η χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης και όχι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού ελέγχου.

Η Kayak διαθέτει τα brands Kayak, Chillbox και Goatit, περισσότερα από 80 καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρουσία σε πάνω από 2.000 σημεία ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ.

Η είσοδος του επενδυτή συνδέεται και με ευκαιρίες εξαγορών που έχουν εντοπιστεί στην αγορά. Οι πρώτες σχετικές κινήσεις αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από το τέλος του 2026.

Η Kayak έχει ήδη επεκταθεί μέσω εξαγορών. Το 2020 απέκτησε το 70% της Chillbox και το 50% της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το Goatit, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της πέραν του premium παγωτού.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε το 2025, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 11%. Το 2024 η εταιρεία είχε καταγράψει κύκλο εργασιών €11,98 εκατ.

Η επένδυση Golden Age Capital στον «Πρόεδρο»

Στην οργανωμένη εστίαση εισήλθε και το Golden Age Capital, επενδυτικό σχήμα με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των €200 εκατ.

Η πρώτη του τοποθέτηση στον κλάδο πραγματοποιήθηκε με την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην αλυσίδα «Ο Πρόεδρος».

Η εταιρεία ξεκίνησε πριν από περίπου 11 χρόνια ως συνοικιακό ψητοπωλείο και σήμερα διαθέτει δίκτυο περίπου 20 καταστημάτων στην Αττική.

Διαθέτει επίσης πιστοποιημένο εργαστήριο κρεάτων, το οποίο τροφοδοτεί το σύνολο του δικτύου της.

Η στρατηγική «buy and build»

Παρά τις διαφορές μεταξύ των εταιρειών, οι συμφωνίες ακολουθούν κοινή επενδυτική στρατηγική. Πρόκειται για το μοντέλο «buy and build», το οποίο βασίζεται στην απόκτηση μιας βασικής εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω νέων καταστημάτων, συνεργασιών και εξαγορών.

Η πρακτική εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού και αρχίζει να κερδίζει έδαφος και στην ελληνική εστίαση.

Τα funds επικεντρώνονται σε εταιρείες που διαθέτουν ισχυρό εμπορικό σήμα, τυποποιημένη λειτουργία, κεντρικές υποδομές και δυνατότητα γρήγορης επέκτασης μέσω franchise.

Πτώση του τζίρου στην εστίαση

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εστίαση αντιμετωπίζει υψηλό λειτουργικό κόστος, αυξημένες τιμές πρώτων υλών και ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 3,4% το 2025, υποχωρώντας στα €10,73 δισ. από €11,3 δισ. το 2024. Ήταν η πρώτη ουσιαστική κάμψη μετά τη μεταπανδημική ανάκαμψη.

Η πτωτική τάση συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν ο τζίρος υποχώρησε κατά 1,9%. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ετήσια μείωση μπορεί να φτάσει το 5%-6%.

Οι πιέσεις δεν φαίνεται να ανακόπτουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Σε ένα απαιτητικότερο περιβάλλον, οι οργανωμένες αλυσίδες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, καθώς διαθέτουν το μέγεθος και τις υποδομές για να περιορίσουν τα κόστη και να συνεχίσουν την επέκτασή τους.

Διεθνής άνοδος των επενδύσεων

Η τάση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, οι επενδύσεις private equity και venture capital στην εστίαση υπερδιπλασιάστηκαν διεθνώς το 2025, ξεπερνώντας τα $6 δισ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε αλυσίδες με ισχυρά brands, δυνατότητα ανάπτυξης μέσω franchise και προοπτικές διεθνούς επέκτασης.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Κεφάλαιο».