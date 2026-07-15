Με τον ισχυρισμό ότι εντόπισε τυχαία 13 σφαίρες κάτω από πέτρα στην παραλία Δασούδι και τα πήρε μαζί του θεωρώντας πως επρόκειτο για σουβενίρ, επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή τους 43χρονος Ελληνοκύπριος. Οι σφαίρες εντοπίστηκαν χθες κατά τον έλεγχο ασφαλείας στην είσοδο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου είχε μεταβεί για ένορκη δήλωση, με την Αστυνομία να διερευνά τόσο τους ισχυρισμούς του όσο και την προέλευση των εκρηκτικών υλών.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα (15/7) ενώπιον του Δικαστηρίου, με τους ανακριτές του ΤΑΕ να ζητούν την κράτησή του για περίοδο δύο ημερών προς διευκόλυνση των εξετάσεων. Το αίτημα έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο 43χρονος, ανακρινόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε εντοπίσει τα φυσίγγια χθες το πρωί, όταν είχε μεταβεί για κολύμπι στην περιοχή Δασούδι. Όπως ανέφερε, αφού άφησε τα προσωπικά του αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο, παρατήρησε κάτω από μεγάλη πέτρα ένα σακούλι. Το άνοιξε και διαπίστωσε ότι περιείχε σφαίρες. Υποστήριξε πως δεν γνώριζε εάν επρόκειτο για πραγματικές ή ψεύτικες, ωστόσο θεώρησε ότι πιθανόν να ήταν σουβενίρ. Ανέφερε ακόμη ότι τις τοποθέτησε στο τσαντάκι του και στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστήριο, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον δικηγόρο του για να κάνει ένορκη δήλωση.

Οι ισχυρισμοί του διερευνώνται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ στο πλαίσιο των εξετάσεων αναμένεται να γίνουν έρευνες στην περιοχή και να εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Οι 13 σφαίρες παραλήφθηκαν ως τεκμήρια και θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος προσήλθε χθες το μεσημέρι στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αψίδα ασφαλείας, ο φρουρός διαπίστωσε μέσω του μηχανήματος την ύπαρξη ύποπτων αντικειμένων στο τσαντάκι του. Όταν του ζητήθηκε να το ανοίξει, το ανέστρεψε, με αποτέλεσμα να πέσουν 13 σφαίρες διαμετρήματος 9 χιλιοστών.