Λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πύλης DIGIPOL, δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου μέχρι και τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου, 2026. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.