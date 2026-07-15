Λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πύλης DIGIPOL, δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου μέχρι και τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου, 2026. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.
Προσωρινή διακοπή της ψηφιακής πύλης DIGIPOL λόγω εργασιών – Πότε θα είναι εκτός λειτουργίας
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