Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, η πρώτη προβολή της Πύλης DIGIPOL. Πρόκειται για μία ψηφιακή πύλη, που έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών, μέσω αυτοματοποιημένων και ψηφιοποιημένων υπηρεσιών.

Μέσω της πύλης GOV.CY η #DigiPol δίνει πρόσβαση σε περισσότερες από 30 υπηρεσίες της Αστυνομίας, όπως είναι η έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, η παροχή αστυνομικών εκθέσεων και η υποβολή δήλωσης για απώλεια δελτίου ταυτότητας.

Μέσω του Digipol, η Αστυνομία εκσυγχρονίζει υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση του πολίτη.»

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, ως επίσης και οι συνεργάτες της Αστυνομίας για την υλοποίηση του έργου – Το Ερευνητικό Κέντρο για έρευνα και καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου ΚΟΙΟΣ, η ανάδοχος εταιρεία που επιλέγηκε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού NETU και άλλοι φορείς από συνεργαζόμενα Υπουργεία και υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Το εν λόγω έργο τέθηκε υπό την εποπτεία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Όλες οι υπηρεσίες που θα περιληφθούν στην ψηφιακή πύλη DigiPol, θα τεθούν σταδιακά στη διάθεση του κοινού από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου, προσφέροντας εύκολη και πλήρως ψηφιοποιημένη εξυπηρέτηση. Οι πολίτες προτρέπονται να δοκιμάσουν να διενεργήσουν τα αιτήματα τους στο ψηφιακό περιβάλλον της Αστυνομίας DIGIPOL.