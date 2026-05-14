Η ένταση γύρω από το ζήτημα του χαλλουμιού ΠΟΠ και η απόγνωση των κτηνοτρόφων μετά το πλήγμα του αφθώδους πυρετού είναι πλήρως κατανοητές. Η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ως δημόσιο πρόσωπο και θεσμικός φορέας λήψης αποφάσεων βρίσκεται υπό τον διαρκή έλεγχο της κοινής γνώμης και των επηρεαζόμενων συνόλων. Η πολιτική της κρίνεται και η σκληρή κριτική είναι όχι μόνο θεμιτή, αλλά και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Ωστόσο, στην χθεσινή ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων, η γραμμή μεταξύ σκληρής πολιτικής κριτικής και προσωπικής επίθεσης ξεπεράστηκε με τρόπο ατυχή. Ο χαρακτηρισμός περί «μοδιστρικών ικανοτήτων» της Υπουργού, με τη φράση ότι «κόβει και ράβει την ποσόστωση κατά παραγγελία», είναι ακατανόητος.

Σε μια σύγχρονη κοινωνία, η διαφωνία με τις αποφάσεις μιας γυναίκας αξιωματούχου δεν μπορεί να διολισθαίνει σε σεξιστικούς υπαινιγμούς και απαξιωτικές αναφορές που σχετίζονται παραδοσιακά με το φύλο. Οι κτηνοτρόφοι προφανώς και έχουν επιχειρήματα για να υπερασπιστούν τον αγώνα τους.

Όταν όμως η επιχειρηματολογία επισκιάζεται από τέτοιους χαρακτηρισμούς, το δίκαιο χάνει μέρος της δύναμής του. Η κριτική προς τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις πολιτικές, τις πράξεις και τα αποτελέσματά τους. Οι σεξιστικοί χαρακτηρισμοί πρέπει, επιτέλους, να μένουν εκτός του δημόσιου διαλόγου.

Α.Ν.