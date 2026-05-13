Ένα βίντεο από το Italian Open έχει κατακλύσει τα social media τις τελευταίες ώρες, με κορυφαίους τενίστες να πέφτουν θύματα σκηνοθετημένης φάρσας με ένα δήθεν αρχαίο ρωμαϊκό βάζο ανεκτίμητης αξίας. Ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, του οποίου η αντίδραση στο «σπάσιμο» του βάζου έγινε αμέσως viral.

Η φάρσα με το αρχαίο βάζο

Οι διοργανωτές του Italian Open έστησαν μια κρυφή κάμερα χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το οποίο παρουσιαζόταν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ. με αξία εκατομμυρίων ευρώ.

Στο βίντεο, η Βρετανίδα τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ εμφανίζεται να εμπλέκεται σε «ατύχημα» που οδηγεί στο σπάσιμο του βάζου, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις από τους υπόλοιπους αθλητές που βρίσκονταν στον χώρο.

Το στιγμιότυπο με τίτλο «The Greek and the Roman vase» δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά να πλησιάζει και να παρατηρεί το αντικείμενο, πριν δημιουργηθεί σύγχυση τη στιγμή που το βάζο πέφτει στο έδαφος.

Αρχικά, ο Έλληνας τενίστας φαίνεται να πιστεύει πως προκάλεσε ο ίδιος το περιστατικό, ενώ η αντίδραση της κοπέλας που βρισκόταν δίπλα του εντείνει το σοκ και την αμηχανία του.

Οι αντιδράσεις των κορυφαίων τενιστών

Το βίντεο κατέγραψε και τις αντιδράσεις άλλων μεγάλων ονομάτων του παγκόσμιου τένις.

Η Ίγκα Σβιόντεκ αρχικά κάλυψε το στόμα της από έκπληξη πριν ξεσπάσει σε γέλια, ενώ ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έσπευσε να ξεκαθαρίσει στα ιταλικά: «Non l’ho toccato» («Δεν το άγγιξα»).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σοκαρισμένος και απογοητευμένος από το περιστατικό, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα έπιασε το στήθος της σε ένδειξη δυσπιστίας.

Από την πλευρά του, ο Λορέντσο Μουζέτι αντέδρασε με βρισιά, η οποία λογοκρίθηκε στο τελικό μοντάζ του βίντεο.

Η φάρσα έδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στο κλίμα του τουρνουά της Ρώμης, το οποίο διεξάγεται εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στις χωμάτινες επιφάνειες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Κέιτι Μπούλτερ αστειεύτηκε για τον ρόλο της στο σκηνικό, λέγοντας πως εξακολουθεί να είναι… εκνευρισμένη που βρέθηκε στο επίκεντρο της φάρσας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι κανένα πραγματικό αρχαίο βάζο δεν υπέστη ζημιές.

