10 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες που θα αναδείξουν τους νέους εκπροσώπους των πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι συζητήσεις άρχισαν ήδη να περιστρέφονται γύρω από την εκλογή του νέου Προέδρου του Σώματος.

Στη σκιά της σύγκρουσης που ξέσπασε ανάμεσα σε ΑΛΜΑ και ΑΚΕΛ για το σκάνδαλο του Βασιλικού και τον Στέφανο Στεφάνου, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ ρωτήθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ αν θα στήριζε τον ΓΓ του ΑΚΕΛ για την προεδρία της Βουλής.

Η απάντηση που έδωσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι πως δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, αφού δεν θεωρεί ότι ο Στέφανος Στεφάνου είναι διεφθαρμένος. Αντίθετα, αποκλείει από τώρα ενδεχόμενη στήριξη στην Αννίτα Δημητρίου, τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Χρίστο Χρίστου.

Ερωτηθείς για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε ότι την θεωρεί ως μια εξαίρετη προσωπικότητα για να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου της Βουλής.