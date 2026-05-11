Μια διαφορετική εικόνα από τις συνήθεις διπλωματικές συναντήσεις πρόσφερε τη Δευτέρα το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος άφησε για λίγο τα επίσημα κοστούμια και φόρεσε αθλητικά για να τρέξει στους δρόμους του Ναϊρόμπι μαζί με τον θρύλο του μαραθωνίου, Ελιούντ Κιπτσόγκε.

Ο Μακρόν, που βρίσκεται στην Κένυα για τη Σύνοδο «Africa Forward Summit», καταγράφηκε να τρέχει δίπλα στον δύο φορές Ολυμπιονίκη σε μια χαλαρή πρωινή προπόνηση, η οποία τράβηξε αμέσως την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πίσω τους ακολουθούσε ομάδα δρομέων και μέλη της προεδρικής ασφάλειας, διατηρώντας σταθερό ρυθμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η εικόνα ενός εν ενεργεία προέδρου της Γαλλίας να τρέχει δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του μαραθωνίου αποτέλεσε μια πιο χαλαρή στιγμή μέσα στο πυκνό πρόγραμμα της συνόδου κορυφής, η οποία συγκεντρώνει στο Ναϊρόμπι αρχηγούς κρατών, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής.

Emmanuel #Macron à Nairobi – en déplacement dans le cadre du sommet « Africa Forward » – en footing matinal avec le marathonien Kenyan Kipchoge, double champion olympique. @BFMTV pic.twitter.com/HkT58zYnVg — Anthony Lebbos (@AnthonyLebbos) May 11, 2026

Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών.

Η κοινή εμφάνιση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε την ώρα που ξεκινούσε επίσημα η διήμερη σύνοδος Africa Forward Summit, η οποία φιλοξενείται από την Κένυα και τη Γαλλία. Η διοργάνωση συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επενδυτές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της καινοτομίας από την Αφρική και την Ευρώπη, με βασικό στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των δύο ηπείρων σε τομείς όπως το εμπόριο, οι υποδομές, η πράσινη ανάπτυξη, η τεχνολογία και οι επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της συνόδου, Κένυα και Γαλλία έχουν ήδη υπογράψει σειρά διμερών συμφωνιών που αφορούν τις μεταφορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία και την εκπαίδευση.

protothema.gr