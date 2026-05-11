Σε αλλαγή του Συντάγματός της προχώρησε η Βόρεια Κορέα ώστε να συμπεριλάβει τη σκληρή απάντηση που θα επιφυλάξει αν κάποια χώρα προχωρήσει σε δολοφονία του ηγέτη της.

Συγκεκριμένα η Πιονγκγιάνγκ έγραψε στο Σύνταγμα ότι ο στρατός θα εξαπολύσει αυτόματα πυρηνικό χτύπημα εφόσον ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δολοφονηθεί από ξένη δύναμη ή εάν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών οπλικών συστημάτων της χώρας τεθεί σε κίνδυνο.

Η απόφαση εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης στην Πιονγκγιάνγκ και έγινε γνωστή λίγες ημέρες αργότερα, όταν η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS αποκάλυψε επίσημα το περιεχόμενό της. Το νέο άρθρο είναι ξεκάθαρο: «Αν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών δυνάμεων του κράτους τεθεί σε κίνδυνο από επιθέσεις εχθρικών δυνάμεων, θα εξαπολυθεί αυτόματα και άμεσα πυρηνικό χτύπημα».

Το «μάθημα» του Ιράν

Οι αναλυτές δεν δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τον καταλύτη. Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και σειράς στενών συνεργατών του στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων ΗΠΑ-Ισραήλ έστειλε ισχυρό σήμα σε κάθε καθεστώς που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον. Ο καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Kookmin της Σεούλ, Αντρέι Λανκόφ, ήταν κατηγορηματικός: η Βόρεια Κορέα είδε από κοντά πόσο αποτελεσματικά εξοντώθηκε μεγάλο μέρος της ιρανικής ηγεσίας και αντέδρασε με μόνο τρόπο που γνωρίζει — κλιμάκωση αποτροπής.

Παρόλα αυτά, οι ίδιοι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια αντίστοιχη επιχείρηση στη Βόρεια Κορέα θα αντιμετώπιζε εντελώς διαφορετικές δυσκολίες. Η χώρα παραμένει ουσιαστικά αδιαπέραστη για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών: οι ξένοι παρακολουθούνται στενά, η συλλογή εσωτερικών πληροφοριών είναι εξαιρετικά περιορισμένη και ο Κιμ Γιονγκ Ουν κινείται πάντα με ισχυρή φρουρά, αποφεύγει ρητά τα αεροπλάνα και χρησιμοποιεί ειδικά θωρακισμένο τρένο για τις μετακινήσεις του.

Νέα όπλα στα σύνορα

Παράλληλα με τη συνταγματική αλλαγή, η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε και την ανάπτυξη νέου τύπου πυροβόλου 155 χιλιοστών κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, με βεληνεκές που ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα. Η γεωγραφική σημασία είναι προφανής: η Σεούλ και πολλά αστικά κέντρα της Νότιας Κορέας εμπίπτουν πλήρως στο στόχαστρο. Ο Κιμ επισκέφθηκε ο ίδιος το εργοστάσιο πυρομαχικών που παράγει το σύστημα, δηλώνοντας ότι θα προσδώσει καθοριστικό πλεονέκτημα στις χερσαίες επιχειρήσεις του βορειοκορεατικού στρατού.

Αδέρφια χωρίς επανένωση

Η ένταση αυτή δεν έρχεται από το πουθενά. Η Βόρεια Κορέα έχει ήδη αφαιρέσει από το Σύνταγμά της κάθε αναφορά στην επανένωση των δύο κορεατικών κρατών — μια κίνηση που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητη. Οι δύο χώρες, αν και συνδέονται από κοινή ιστορία και κουλτούρα, παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση: ο πόλεμος του 1950-1953 έληξε με ανακωχή και ποτέ με επίσημη συνθήκη ειρήνης. Τώρα, με πυρηνικά δόγματα γραμμένα σε συντάγματα και νέα πυροβόλα κοντά στη μεθόριο, η απόσταση μεταξύ των δύο κρατών φαίνεται μεγαλύτερη από ποτέ.

