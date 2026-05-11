Η οικονομία της χώρας χρειάζεται αξιοπιστία και σταθερότητα, κάτι που είναι και συλλογικό κεκτημένο, διεμήνυσε το πρωί της Δευτέρας ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, μέσα από τα οποία καταγράφηκαν κέρδη μετά τη φορολογία €121 εκατ.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά πόσο το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών μπορεί να επηρεάσει νομοθετικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα, ο κ. Νικολάου απέφυγε να τοποθετηθεί, αλλά εξέφρασε την εκτίμηση ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς θέλουν την οικονομική αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω, πριν και μετά τις εκλογές και είναι κάτι που πρέπει να προστατευθεί.

Σχετικά με το πόσο οι γεωπολιτικές αναταραχές έχουν επηρεάσει τις τραπεζικές εργασίες, ο κ. Νικολάου υπέδειξε ότι η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζεται, αναφέροντας ότι το real estate κινείται, όπως και το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση δανείων.

Όσον αφορά τον τουρισμό και πόσο μπορεί να επηρεαστεί το πελατολόγιο της Τράπεζας Κύπρου από τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, ο διευθύνων σύμβουλος επεσήμανε ότι υπάρχουν ανησυχίες από τους φορείς της αγοράς ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά η τράπεζα δεν έχει δεχθεί οποιαδήποτε αιτήματα, παραπέμποντας στο γεγονός ότι τα δάνεια στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι περίπου €1,1 δισ. και οι καταθέσεις επιχειρήσεων του τομέα φθάνουν τα €340 εκατ. με €350 εκατ.

Για την πορεία της οικονομίας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν από εξωγενείς παράγοντες, ο κ. Νικολάου παρέπεμψε στον ρυθμό ανάπτυξης που δίνουν η Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 2,7% του ΑΕΠ, τονίζοντας ότι είναι ένα ποσοστό πολύ ψηλό σε σχέση με το πώς συγκρίνεται η Κύπρος με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία είναι μικρή και ευέλικτη και υπέδειξε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει αντοχή. Μπορεί να υπάρχει αντίκτυπος αλλά όχι μεγάλος και, όπως τόνισε ο κ. Νικολάου, για την Τράπεζα Κύπρου υπάρχουν τρία μαξιλαράκια: κεφάλαιο, ρευστότητα και επικερδότητα.