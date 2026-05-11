Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Αυστηρότερους όρους για την τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση σε νησιωτικούς προορισμούς που εμφανίζουν σημάδια κορεσμού, εισάγει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα από την υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Το σχέδιο, που έρχεται μετά από σχεδόν δέκα χρόνια αναμονής, προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς στην επέκταση της τουριστικής δόμησης και επιχειρεί να θέσει σαφέστερους κανόνες σε περιοχές με έντονη πίεση από την τουριστική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται νησιά και ζώνες με υψηλό βαθμό επιβάρυνσης, όπου προωθείται αισθητή αυστηροποίηση των όρων ανάπτυξης. Το νέο πλαίσιο οργανώνει τη χώρα σε πέντε κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης και τις ανάγκες παρέμβασης: Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, Αναπτυγμένες Περιοχές, Αναπτυσσόμενες Περιοχές, Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης και Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης.

Στην αυστηρότερη κατηγορία εντάσσονται δημοφιλείς και ήδη επιβαρυμένοι προορισμοί, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, ο Λαγανάς στη Ζάκυνθο, η Σκιάθος, περιοχές της Ρόδου και η Χερσόνησος στην Κρήτη. Στις συγκεκριμένες ζώνες προβλέπεται ανώτατο όριο για τις νέες τουριστικές μονάδες, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τις 100 κλίνες.

Σύμφωνα με τα συναρμόδια υπουργεία, η βασική στόχευση του σχεδίου είναι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενίσχυση της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, το πλαίσιο επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ανάπτυξη οργανωμένων μορφών τουρισμού με καθαρούς κανόνες και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, ώστε η τουριστική δραστηριότητα να συνδεθεί με πιο συγκροτημένο χωρικό σχεδιασμό.

Οι ρυθμίσεις, ωστόσο, έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τον τουριστικό κλάδο. Ο ΣΕΤΕ ζητά να δοθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει λάβει γνώση του τελικού κειμένου, παρά τη συμμετοχή του σε προηγούμενες φάσεις επεξεργασίας.

Ο σύνδεσμος τονίζει την ανάγκη για θεσμικό διάλογο πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων, καθώς οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα επενδύσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του ελληνικού τουρισμού.

Ενστάσεις διατύπωσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Όπως ανέφερε, η φερόμενη πρόθεση επιβολής οριζόντιων περιορισμών δυναμικότητας σε επίπεδο μεμονωμένης ξενοδοχειακής μονάδας εγείρει ερωτήματα ως προς το κατά πόσο υπηρετεί πράγματι τη βιωσιμότητα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σε έναν ώριμο και διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό, δεν προκύπτει πως ο κατακερματισμός της ανάπτυξης σε μικρότερες μονάδες είναι περιβαλλοντικά ή λειτουργικά προτιμότερος από την ανάπτυξη λιγότερων, οργανωμένων μονάδων μεγαλύτερης δυναμικότητας. Αντίθετα, όπως είπε, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα περισσότερο κατακερματισμένο και λιγότερο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Αντιδράσεις εκφράζει και η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, η οποία σημειώνει σε επιστολή της ότι δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαβούλευση με το τριτοβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

Η Συνομοσπονδία κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης, υποστηρίζοντας ότι αποκλείεται ένας βασικός εταίρος από τη διαμόρφωση ενός κρίσιμου πλαισίου για τον τουρισμό. Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν έχει κληθεί σε σχετική συζήτηση ούτε έχει λάβει γνώση του επικαιροποιημένου περιεχομένου του σχεδίου, ώστε να διατυπώσει τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις.

Capital.gr