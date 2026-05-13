Με ιδιαίτερη επισημότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαιου στη Λεμεσό στο Παττιχειο Δημοτικό θέατρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ Νίκου Χριστοδουλιδη, η επίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας του Ιδρύματος «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη» παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της εκκλησίας, φορέων του πολιτισμού, της κοινωνικής ζωής και πλήθους προσκεκλημένων.



Στην εκδήλωση μίλησαν ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Κυριάκος Παττίχης, οι Δήμαρχοι Λεμεσου Λαρνακας και Κερυνειας, η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος κ Ολυμπία Πιεριδου καθώς επίσης και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαελληνα.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός ανέφερε ότι αποτελεί χρέος της Κυβέρνησης να στέκεται δίπλα σε ιδρύματα και πρωτοβουλίες που διαφυλάσσουν τη μνήμη ανθρώπων που προσέφεραν στην πατρίδα μας. Όπως σημείωσε, η Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη συνέδεσε το όνομά της με την προσφορά, τον πολιτισμό, την ευαισθησία και την κοινωνική ευθύνη.



«Χάρη στη γενναιοδωρία, το όραμα και την αγάπη της για τον πολιτισμό και την κοινωνία, δημιουργήθηκαν σημαντικοί χώροι πολιτισμού και δημόσιας ζωής, χώροι μέσα στους οποίους γενιές Κυπρίων έζησαν στιγμές πολιτισμού και δημιουργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη, με καταγωγή από την αγαπημένη της Κερύνεια, υπήρξε μια προσωπικότητα ιδιαίτερα αγαπητή, με ανθρωπιά, ήθος και ουσιαστική κοινωνική παρουσία.



«Μια γυναίκα που προσέφερε διακριτικά αλλά ουσιαστικά, αφήνοντας τη δική της σφραγίδα στον τόπο μας», πρόσθεσε.



Η κ. Παπαέλληνα συνεχάρη τον Κυριάκο Παττίχη για την πρωτοβουλία δημιουργίας του Ιδρύματος εις μνήμην της μητέρας του, σημειώνοντας ότι «συνεχίζει με συνέπεια και ευαισθησία τον δρόμο της κοινωνικής προσφοράς, επενδύοντας στον άνθρωπο, στον πολιτισμό και στην κοινωνία».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρέμβαση της Αντιπροέδρου του Ιδρύματος, Ολυμπίας Πιερίδου, η οποία μίλησε για το έργο και το όραμα του Ιδρύματος, αλλά και για τη βαθιά προσωπική σχέση που τη συνέδεε με τη Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη.



Όπως ανέφερε, η Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, υπηρετώντας με διακριτικότητα, ευαισθησία και αγάπη τις αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Τόνισε ακόμη ότι το Ίδρυμα φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την παρακαταθήκη μέσα από δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής προσφοράς και στήριξης της συλλογικής μνήμης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με αναφορές στη διαχρονική αξία της προσφοράς και της διατήρησης της πολιτιστικής και κοινωνικής κληρονομιάς της Κύπρου.



Το δε μουσικό και χορευτικό σύνολο ΔΙΑΣΤΑΣΗ έδωσε ένα πλαίσιο αλησμόνητο σε όσους είχαν τη χαρά να παρευρεθούν και να το απολαύσουν.