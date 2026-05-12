Με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη στήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών, ο Όμιλος Cyfield πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, επίσκεψη στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εκπρόσωποι της Cyfield είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με φοιτητές, να τους ενημερώσουν για τις προοπτικές απασχόλησης στον Όμιλο και να τους παρουσιάσουν τις επαγγελματικές προοπτικές στους τομείς της μηχανικής, των κατασκευών και της ενέργειας.

Οι φοιτητές πληροφορήθηκαν για το πώς μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε έναν οργανισμό που επενδύει ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό του, όπως αποδεικνύει εμπράκτως η Cyfield. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πλεονεκτήματα που παρέχει, ανάμεσά τους η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας από την πρώτη ημέρα σε μεγάλης κλίμακας σύνθετα έργα, που αφήνουν αποτύπωμα όχι μόνο στον ορίζοντα των πόλεων, αλλά και στη δική τους επαγγελματική πορεία.

Επιπρόσθετα, κατατοπίστηκαν σχετικά με τα δομημένα προγράμματα internship (για φοιτητές) και apprenticeship (για απόφοιτους), τα οποία εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία η Cyfield κατά τα τελευταία 5 χρόνια και συντείνουν στην ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των σημερινών στελεχών του Ομίλου που προέρχεται από τα εν λόγω προγράμματα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Cyfield στην ανάδειξη και την εξέλιξη νέων ταλέντων.

Διαχρονικό ζητούμενό της, άλλωστε, είναι η συνεχής εκπαίδευση, η καθιέρωση ενός υποστηρικτικού και διαρκώς εξελισσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, η συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η επαγγελματική πρόοδος των ανθρώπων της. Γιατί για τη Cyfield σημασία δεν έχει απλώς να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και να συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

