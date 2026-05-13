Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση ξέσπασε στις 16:56 σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μαρκί και Κοτσιάτη, στην επαρχία Λευκωσίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:04, ενώ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κινδύνευσαν παρακείμενα κτηνοτροφικά υποστατικά, τα οποία προστατεύθηκαν.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λευκωσίας, με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών που διέθεσε οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δύο καδενοφόρα και έναν γεωργικό ελκυστήρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Επαρχιακή Διοίκηση με τρεις φορητές μονάδες πυρόσβεσης των Κοινοτικών Συμβουλίων, καθώς και οι Εθελοντικές Ομάδες SupportCY και Άτλας με δύο και τρία οχήματα αντίστοιχα.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από σωρό κοπριάς πλησίον κτηνοτροφικού υποστατικού. Οι εξετάσεις συνεχίζονται.