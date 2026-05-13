Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η ώρα 01:36, λήφθηκε κλήση για διάσωση ατόμου μετά από τροχαίο ατύχημα, κοντά στην έξοδο Καλαβασού.

Ο οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε χωράφι εκτός του αυτοκινητόδρομου, όπου και παγιδεύτηκε εντός του οχήματος.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού με όχημα και ομάδα διάσωσης και με χρήση διασωστικής εξάρτυσης, αποπαγίδευσε τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε στα μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Νοσοκομείο.