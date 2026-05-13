Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο και ενισχυμένο πακέτο μέτρων, ύψους €35,6 εκατ. για την αντιμετώπιση της σοβαρής κρίσης που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2026 με την εκδήλωση αφθώδους πυρετού.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους πληγέντες κτηνοτρόφους με πέντε συγκεκριμένα μέτρα που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τις αγροτικές οργανώσεις και εκπροσώπους των κτηνοτρόφων (αγελαδοτρόφων, χοιροτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων) που οι ίδιοι υπέδειξαν και συμμετέχουν στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή.

Λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων που ανήλθαν σε 110 μονάδες σε σχέση με τις 39 που είχαν υπολογιστεί αρχικά καθώς και της μόλυνσης χοιροστασίων, το συνολικό ποσό για την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτοξεύθηκε στα €13.900.000. Το ποσό αυτό παρουσιάζει αύξηση κατά €6.500.000 σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση του Μαρτίου.

Αναλυτικά τα ποσά των αποζημιώσεων ανά ζώο

Οι αποζημιώσεις βασίστηκαν σε επικαιροποιημένη μεθοδολογία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι αισθητά υψηλότερες από τις μέσες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα δοθούν χωρίς την προσκόμιση παραστατικών:

Αιγοπρόβατα: Από €47 έως €420 ανά ζώο.

Βοοειδή: Από €150 έως €2.500 ανά ζώο.

Χοίροι: Από €35 έως €5.000 ανά ζώο.

Τα πέντε μέτρα στήριξης για την επαναδραστηριοποίηση

Το κυβερνητικό πλάνο δεν περιορίζεται στην απλή αναπλήρωση του χαμένου ζωικού κεφαλαίου, αλλά δίνει ισχυρά κίνητρα για την επόμενη μέρα:

1. Άμεση καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης για τα θανατωθέντα ζώα.

2. Κάλυψη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες σε όσους επαναδραστηριοποιηθούν, με το συνολικό κονδύλι να εκτιμάται στα €8.600.000. Η απώλεια θα υπολογίζεται με βάση εξατομικευμένη αξιολόγηση των πραγματικών δικαιολογητικών κάθε μονάδας.

3. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου: Δημιουργία ειδικού Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης για την απόκτηση ζώων υψηλής γενετικής αξίας, υπό την επίβλεψη επιστημονικής επιτροπής με επικεφαλής τον κ. Μαλά. Αν το κόστος αγοράς υπερβαίνει την αποζημίωση, το κράτος θα επιδοτεί τη διαφορά.

4. Κάλυψη κόστους σίτισης: Χρηματοδότηση των ζωοτροφών για τη μεταβατική περίοδο που τα νέα ζώα δεν θα συνεισφέρουν ακόμα στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

5. Κρατικός σύμβουλος: Διορισμός ενός κρατικού λειτουργού για κάθε πληγέντα κτηνοτρόφο, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης καθοδήγησης και στήριξης.

Για την κάλυψη των πρώτων βιοποριστικών αναγκών, εγκρίθηκε η καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) έως €50.000 για αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους, η οποία πλέον θα παραχωρείται ανεξαρτήτως του αριθμού ζώων που κατείχαν, εφόσον καθυστερεί η κύρια αποζημίωση. Για τους χοιροτρόφους, εγκρίθηκε προκαταβολή ύψους €120 ανά χοιρομητέρα, με ανώτατο όριο επίσης τις €50.000 ανά μονάδα. Όλες οι προκαταβολές θα συμψηφιστούν μετατέπειτα με το τελικό ποσό της αποζημίωσης.

Η δήλωση της Υπουργού

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η κ. Παναγιώτου ανακοίνωσε τα πέντε μέτρα στήριξης τα οποία, όπως ανέφερε, διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και των κτηνοτρόφων.

«Στη βάση των εισηγήσεων τους και στη βάση της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών αλλά και της στήριξης που παρείχε το Τμήμα Γεωργίας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πέντε μέτρα τα οποία αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας», ανέφερε η Υπουργός.

Το πρώτο, είπε, είναι η άμεση καταβολή αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί. Για τα αιγοπρόβατα οι αποζημιώσεις είναι από €47 έως €420 για κάθε ζώο, για τα βοοειδή οι αποζημιώσεις είναι από €150 έως €2.500 ανά ζώο και για τους χοίρους από €35 έως €5.000 ανά ζώο. Υπενθύμισε ότι αυτές οι αποζημιώσεις «είναι πολύ υψηλότερες από τις μέσες τιμές που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αποζημιώσεις οι οποίες θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι χωρίς να προσκομίσουν οποιαδήποτε παραστατικά».

Το δεύτερο μέτρο αφορά όσους κτηνοτρόφους επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, είπε η Υπουργός, και αφορά στην στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες.

Το τρίτο αφορά στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με υψηλής γενετικής αξίας ζώα στη βάση σχεδίου κρατικής ενίσχυσης, το οποίο θα διαμορφωθεί με κριτήρια από την Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, της οποίας προΐσταται ο Σταύρος Μαλάς.

Το τέταρτο μέτρο, ανέφερε η Υπουργός είναι η κάλυψη του κόστους σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το σχέδιο ανασυγκρότησης για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

Το πέμπτο αφορά στον διορισμό για κάθε κτηνοτρόφο ενός κρατικού λειτουργού που θα του παρέχει την οποία στήριξη χρειάζεται.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι αυτά τα μέτρα διαμορφώθηκαν μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις και μαζί με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Δήλωση Προέδρου της Δημοκρατίας

Μία είναι η Κυβέρνηση, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη συναντηθεί με την Υπουργό και με στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευσης του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι κτηνοτρόφοι είναι απογοητευμένοι διότι δεν τους έχει συναντήσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι κτηνοτρόφοι συναντήθηκαν χθες με την Υπουργό Γεωργίας, με στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας. Μία είναι η Κυβέρνηση.

Θέλω να σας πω ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσαμε για τη στήριξη προς τους κτηνοτρόφους, η όποια στήριξη ξεπερνά κατά 150 με 200 τοις εκατόν το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις εσωτερικές, όπως και σε εξωτερικές προκλήσεις, γιατί η υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει ακριβώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προκλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, αλλά και να επενδύουμε σε συγκεκριμένους τομείς που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η στέγαση, το κράτος πρόνοιας».