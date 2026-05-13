Ο ΕΟΑ Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 09:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ολικό κλείσιμο τμήματος της οδού Πατρών στην Γερμασόγεια, λόγω εργασιών σύνδεσης του αγωγού της νέας υδατοδεξαμενής Γερμασόγειας, με υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης επί της οδού. Οι εργασίες σύνδεσης αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 5 μ.μ., οπότε και ο δρόμος θα αποδοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

Το τμήμα του δρόμου που θα επηρεαστεί σημειώνεται με κίτρινο χρώμα στον χάρτη.

Το ολικό κλείσιμο της οδού κρίνεται απαραίτητο, καθώς ο αγωγός βρίσκεται στην απέναντι λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι το έργο κατασκευής της υδατοδεξαμενής Γερμασόγειας βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, με τη δοκιμή στεγανότητας να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.