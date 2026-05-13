Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία έπειτα από υπόθεση που αφορά αρπαγή ανήλικου παιδιού από τον πατέρα του. Η υπόθεση διερευνάται μετά από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου στο ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μητέρα και πρώην συμβία του, ανέφερε στις Αρχές ότι Τουρκοκύπριος πατέρας φέρεται να εισήλθε παράνομα από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες περιοχές και στη συνέχεια μετέβη στη Λεμεσό, όπου διαμένει το παιδί μαζί με τη μητέρα του.

Όπως καταγγέλθηκε, ο πατέρας πήρε το ανήλικο παιδί και ακολούθως να αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις και τις έρευνες για τον εντοπισμό τόσο του παιδιού όσο και του πατέρα.